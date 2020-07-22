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В гомельском микрорайоне заканчивается строительство новой школы

22.07.2020 18:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Строительство 21-го микрорайона в Гомеле началось в 90-х годах. Новые дома возводятся здесь и сегодня. В 2012 году начали строить школу и даже включили ее в государственную инвестиционную программу. Но через два года из-за нехватки средств работа была остановлена. Ситуация изменилась после того, как жители района обратились к Президенту страны. В январе этого года специалисты вернулись на объект, тем более что погода помогла возобновить строительство. На этой неделе планируется завершить внешние работы.

Новая школа рассчитана на 765 учеников. Спортивные и актовые залы оборудованы мультимедийными системами, есть бассейн, площадка для массовых мероприятий, отдельный блок для группы продленного дня на 160 человек. Плюс беговая дорожка с резиновым покрытием, волейбольная площадка и футбольный стадион на территории. Это будет по-настоящему современное учебное заведение. Отличаться эта школа будет даже внешне. Сейчас декораторы 14-го строительного треста заканчивают оформление школьного фасада.

Среди особенностей новой школы - создание условий для учащихся с ограниченными возможностями. На тротуарах тактильная плитка, на входе  пандус для колясочников, широкие коридоры в заведении. 

1 сентября в этих стенах прозвучит первый звонок, а в классах начнутся занятия.

 
Теги: Гомель
 
 
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Строительство 21-го микрорайона в Гомеле началось в 90-х годах. Новые дома возводятся здесь и сегодня. В 2012 году начали строить школу и даже включили ее в...
 
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