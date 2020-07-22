«Копали ямку - и все осыпалось». Что известно о трагедии в Гольшанах, где погибли два мальчика

Источник материала: Tut.by

21 июля в Гольшанах произошла трагедия — песком засыпало двух мальчиков, которые играли в небольшом карьере на окраине поселка. Сейчас Следственный комитет по данному факту проводит проверку. По словам местных жителей, погибшие мальчики — двоюродные братья.



Фото: Следственный комитет Беларуси

— Дети не местные, не гольшанские. Приехали на лето к бабушке. Мальчишки как мальчишки. Бегали, играли. Один из Ошмян, второй — из Молодечно, — рассказывают местные жители.

Место, где случилась трагедия, находится в метрах 200 от переулка Лесного, что на окраине Гольшан. Здесь и находится тот карьер, где засыпало ребят. Правда, в местном сельсовете говорят, что это скорее просто яма, где местные жители брали песок.

— Да и то, там песок-плавунец и не подходит для стройки, например. Вчера до самой ночи на месте работали специалисты разных ведомств: и прокуратура, и Следственный комитет, — говорят в сельсовете.

По информации МЧС, яма, где произошла трагедия, совсем небольшая. Ее размера 5 на 6 метров, а глубина — 1,5 метра.

По данным следствия, вечером 21 июля двое мальчиков 11 и 12 лет играли внутри котлована, который образовался после забора песка местными жителями. Когда дети находились в яме, обрушился грунт — мальчики оказались засыпаны песком. На место прибыли спасатели, они достали детей, но спасти мальчиков не удалось.

Местные жители рассказывают, что мальчиков обнаружил один из сельчан, который проходил мимо. Вернее, он заметил детскую обувь и обвал песка и вызвал спасателей.

— Дети там вроде в боковой стенке ямы копали что-то типа выемки. Тогда песок и осыпался. Мальчишек нашли, наверное, не сразу. Дома их к тому времени не было часа два, — рассказывают местные жители.