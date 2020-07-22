|
«Копали ямку - и все осыпалось». Что известно о трагедии в Гольшанах, где погибли два мальчика
22.07.2020 14:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 июля в Гольшанах произошла трагедия — песком
— Дети не местные, не гольшанские. Приехали на лето к бабушке. Мальчишки как мальчишки. Бегали, играли. Один из Ошмян, второй — из Молодечно, — рассказывают местные жители.
Место, где случилась трагедия, находится в метрах 200 от переулка Лесного, что на окраине Гольшан. Здесь и находится тот карьер, где засыпало ребят. Правда, в местном сельсовете говорят, что это скорее просто яма, где местные жители брали песок.
— Да и то, там песок-плавунец и не подходит для стройки, например. Вчера до самой ночи на месте работали специалисты разных ведомств: и прокуратура, и Следственный комитет, — говорят в сельсовете.
По информации МЧС, яма, где произошла трагедия, совсем небольшая. Ее размера 5 на 6 метров, а глубина — 1,5 метра.
По
Местные жители рассказывают, что мальчиков обнаружил один из сельчан, который проходил мимо. Вернее, он заметил детскую обувь и обвал песка и вызвал спасателей.
— Дети там вроде в боковой стенке ямы копали что-то типа выемки. Тогда песок и осыпался. Мальчишек нашли, наверное, не сразу. Дома их к тому времени не было часа два, — рассказывают местные жители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам местных жителей, погибшие мальчики - двоюродные братья.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)