«В маечке и босиком сын прошел 7 километров». В Столбцовском районе потерялся 4-летний ребенок

Источник материала: Tut.by

Пока взрослые накрывали на стол и готовились отметить день рождения ребенка, 4-летний Максим открыл калитку и ушел в лес. Как рассказывает Юлия, мама мальчика, сына искали около 200 человек: на помощь приехали милиционеры, спасатели, волонтеры, малыша бросилась искать вся деревня Рожанка.



Мужчина, который нашел Максима, отвез его в больницу. Фото: Телеграм-канал «Розыск МВД»

— Впервые поехали в гости вместе с Максимом, обычно его оставляем с родителями, а тут решили взять. Дом наших знакомых в деревне обнесен забором, были уверены, все безопасно, — рассказывает TUT.BY Юлия (по просьбе героини все имена изменены. — Прим. TUT.BY).

Юлия — минчанка, во вторник она вместе с мужем и сыновьями приехала в деревню Рожанка Столбцовского района к знакомым, они пригласили на день рождения ребенка.

— Где-то в 19.30 мы стали накрывать на стол, а дети в это время играли во дворе. Минут через 10 смотрим — Максима уже нет, — восстанавливает события вечера Юлия. — Бросились искать, ни в доме, ни во дворе сына не было. Решили, что он выскочил через калитку на заднем дворе, а там прямо за забором лес.

Около часа взрослые бегали по деревне и лесу, пытались найти Максима. Юлия больше всего переживала за то, что сын не сможет позвать на помощь: мальчик плохо говорит и не умеет строить предложения. Женщина прислушивалась, может, кто-то плачет в лесу, но ребенок никаких сигналов не подавал. И тогда стало понятно: своими силами взрослые не справятся. Вызвали милицию , спасателей, на помощь бросились местные, волонтеры.

— Один мужчина поехал по лесу на квадроцикле, возле лужи нашел одежду и обувь Максима. Видимо, сын упал в лужу, выбрался из нее, разделся и пошел по лесу, — продолжает Юлия.

Она говорит, маленького Максима искали около 200 человек. После 23.00 с женщиной связались из милиции и сказали, что возле соседней деревни найден ребенок.

— Сын босиком и в одной маечке прошел 7 километров. Возле дороги его заметили двое мужчин, которые проезжали мимо, подобрали Максима, привезли домой, напоили, согрели и связались с милицией. Наверное, им сказали, отвезти сына в больницу, приехала туда, смотрю, мой Максим! К счастью, с ним все хорошо, повезло, что вечером было не холодно, обошлось без переохлаждения, — рассказывает Юлия про состояние здоровья маленького Максима. — Бедненький, как уснул ночью, так до сих пор спит.