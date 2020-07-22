«Тут же первобытнообщинный строй». Как реагируют горожане на ремонт улицы Гагарина в Витебске

Источник материала: Tut.by

Улица Гагарина в Витебске наконец дождалась перемен: сюда пришел большой ремонт . Сейчас здесь демонтируют трамвайные пути, потом начнут делать новую широкую дорогу. Обновленную улицу власти планируют сдать к следующему «Славянскому базару». Однако трамваи сюда уже больше не вернутся. Многие из-за этого грустят. Но в целом местные жители рады, что с их улицы исчезнет «первобытнообщинный строй». О том, что сейчас происходит на улице Гагарина — в фоторепортаже TUT.BY.





Напомним, 15 июля, на открытии обновленного Полоцкого путепровода, председатель облисполкома Николай Шерстнев заявил , что на реконструкции этого объекта сэкономили деньги, и теперь их вложат в реконструкцию улицы Гагарина. Через два дня появилась новость о том, что с 21 июля на проспекте Людникова и улице Гагарина закроют трамвайное движение.

И на самом деле, утром 21 июля по Гагарина перестали ходить трамваи. Техника и рабочие стройтреста № 9, ДСУ-43, ДСУ-45 демонтируют рельсы, контактные сети. Работники предприятия «Геосфера» провели геодезические работы.

Чтобы на улице не случился транспортный коллапс, взамен трамваев пустили бесконтактный троллейбус № 14, дополнительные автобусы № 27 и № 29. К слову, в них до конца июля действительны проездные на трамвай. Довольно часто ходят маршрутки.













Улица Гагарина — одна из самых длинных в Витебске: ее протяженность 5 километров. Часть улицы, уже ближе к концу, ремонтировали раньше, но потом работы застопорились из-за безденежья. Теперь реконструируют оставшиеся 3 километра.

— Улица Гагарина — многострадальный объект, — отметил зампредседателя облисполкома Владимир Белоус. — Приводить ее в порядок мы начали еще в 2005 году. И в 2007-м первые две очереди обновленной улицы ввели в эксплуатацию, но часть дороги осталась в прежнем состоянии. Сейчас нам предстоит немало потрудиться. Полностью закрыть движение на улице невозможно, хотя это было бы проще для строителей. Но объездных путей здесь нет. Нужно не просто демонтировать трамвайные пути и расширить дорогу, но и заменить многочисленные подземные коммуникации. Это основные сложности предстоящей модернизации.

Тем не менее справиться со стройкой хотят за год — к «Славянскому базару-2021». На ремонт потребуется 39 млн рублей. Из них 24 млн — те, что сэкономили на реконструкции Полоцкого путепровода. Остальные деньги власти будут «искать в резерве».









План действий такой: сразу демонтируют трамвайные пути, и на их месте появится асфальт. Затем начнут ремонт нынешней двухполосной дороги.

В итоге на улице появится шестиполосная магистраль. Посередине устроят разделительную зеленую зону — шириной 6 метров. Обещают хорошие тротуары, даже с велодорожками. Улицу украсят современные энергосберегающие светильники. Старенькие, помнящие еще советский Витебск, остановки (в некоторых местах они еще деревянные) заменят на новые.



Остановки на улице Гагарина



Видавшая виды скамейка на улице Гагарина



Двухполосная автомобильная дорога, рядом — трамвайные пути

Зампред облисполкома заверил, что строители «намерены вписаться в габариты улицы» и сносить на ней ничего не придется. А если оставили бы трамвайное движение, под снос, по словам Белоуса, пошло бы много частных домов.

Мы поинтересовались у жителей улицы, как они восприняли будущие перемены.

— Посмотрите на эти остановки, на скамейки, которые тут стоят! Посмотрите вообще на все на этой улице. Такое чувство, что мы застряли в первобытнообщинном строе, — возмущается женщина средних лет.

— Люди очень радуются! — говорит Ольга. — Ведь улица давно нуждается в ремонте. Машинам здесь ездить неудобно: узкая дорога. Еще мы хотим, чтобы пустили троллейбусы. Один — 14-й — уже пустили. И это здорово! А если еще у нас тут построят большой магазин — типа «Санты», «Грина», жители точно скажут спасибо.

Со Смоленского рынка идут домой с сумками две пенсионерки — Раиса Максимовна и Людмила Ивановна.

— Мы очень довольны, что начали ремонт. Соседи ходили по дому и друг другу передавали эту новость. Прямо не верится, что наконец дождались. Очень узкая дорога, зимой на ней гололед. А осенью и весной возле СИЗО не работает ливневка, там собирается большая лужа, и машины обливают людей с ног до головы, — рассказывает Раиса Исакова.

— А сколько аварий у нас возле приборостроительного завода происходило! А также возле фабрики «Знамя индустриализации» — там часто не работал светофор. Машины часто не уступают дорогу пешеходам, — дополняет подругу Людмила Емец.

Женщины ждали автобус, но так и не дождались, поэтому решили пройти пешком.

— Сейчас тяжеловато с сумками с рынка домой три остановки ходить. Это мы сегодня на «разведку» сходили — посмотреть, что на нашей улице происходит. Забыли, что трамваи уже не ходят и купили на базаре много всего. Но ничего, будем в следующий раз брать сумку-тележку.







Пенсионерки сожалеют лишь о том, что улица Гагарина — одна из самых зеленых в Витебске, вдруг такой уже и не будет:

— Наверное, вот эти деревья, которые растут вдоль трамвайных путей, срубят. Если так случится, то мы, конечно, будем очень жалеть. Люди старшего поколения и сами занимались посадками, помнят, как росли деревья. Если власти читают ваш портал, передайте им нашу просьбу: пожалуйста, сохраните улицу Гагарина зеленой.

Эта же проблема беспокоит и Инну:

— Отношение к стройке двоякое. Конечно, автомобилистам станет лучше — дорогу расширят, не будет пробок. Но, с другой стороны, нам будет очень грустно, если, устраивая новую трассу, спилят зеленые насаждения.

А вот Алевтина Петровна считает, что перемены на «многострадальную» улицу пришли благодаря вниманию главы государства:

— Спасибо огромное нашему президенту! Это ж подумать только: Лукашенко в среду на прошлой неделе открыл в Витебске Полоцкий мост и распорядился, чтобы привели в порядок нашу улицу. И уже через шесть дней к нам — на последнюю «бардачную» в городе улицу — пришли строители! А им [людям, которые не поддерживают президента] еще все плохо живется. Я со своим сыном сегодня даже поругалась из-за этого. Ему Лукашенко, видите ли, не нравится. А ведь только благодаря ему Витебск стал европейским городом.



По улице Гагарина 21 июля впервые пошел троллейбус



К расписанию автобусов прикрепили расписание троллейбуса № 14





Наиболее активно горожане сейчас в соцсетях обсуждают то, что после ремонта на улицу не вернется трамвай.

«От трамваев отказываться нельзя: это самый быстрый общественный транспорт не считая метро. В пробках не стоит, и экологически чистый. Если убрали трамваи с улицы Гагарина, пустите их по проспекту Победы», — предлагает один из витеблян.

«Жалко терять что-то привычное, но я не встречала в городе ни одного человека, который бы грустил по конным повозкам. Сотни лет они были самым востребованным и доступным средством передвижения. Но время идет, все меняется, — рассуждает горожанка. — Думаю, вряд ли трамваи полностью исчезнут с наших улиц (хотелось бы их сохранить как достопримечательность города), но улицу Гагарина давно пора расширять! По одной полосе в каждом направлении — это катастрофически мало. Движение со скоростью 20−30 км/ч по городу — это вообще не дело! И это скажет каждый житель этой улицы. Поэтому не стоит грустить!».





Часть людей готова пожертвовать трамваями ради удобной дороги. Жительница улицы средних лет поделилась с нами таким мнением:

— Трамвай — мой любимый вид транспорта, он самый экологичный, комфортный и удобный. Поэтому грустно, что его не будет. Но что поделать? В целом я согласна потерпеть неудобства, связанные со строительными работами. Улица Гагарина ничем не заслужила звания самой страшной в городе, давно пора навести здесь порядок.

А как вы считаете, будет ли не хватать улице Гагарина трамвайного движения? Пишите, пожалуйста, в комментариях на форуме.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com