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«Тут же первобытнообщинный строй». Как реагируют горожане на ремонт улицы Гагарина в Витебске
22.07.2020 15:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Улица Гагарина в Витебске наконец дождалась перемен: сюда пришел
Напомним, 15 июля, на открытии обновленного Полоцкого путепровода, председатель облисполкома Николай Шерстнев
И на самом деле, утром 21 июля по Гагарина перестали ходить трамваи. Техника и рабочие стройтреста № 9, ДСУ-43, ДСУ-45 демонтируют рельсы, контактные сети. Работники предприятия «Геосфера» провели геодезические работы.
Чтобы на улице не случился транспортный коллапс, взамен трамваев пустили бесконтактный троллейбус № 14, дополнительные автобусы № 27 и № 29. К слову, в них до конца июля действительны проездные на трамвай. Довольно часто ходят маршрутки.
Улица Гагарина — одна из самых длинных в Витебске: ее протяженность 5 километров. Часть улицы, уже ближе к концу, ремонтировали раньше, но потом работы застопорились из-за безденежья. Теперь реконструируют оставшиеся 3 километра.
— Улица Гагарина — многострадальный объект, —
Тем не менее справиться со стройкой хотят за год — к «Славянскому базару-2021». На ремонт потребуется 39 млн рублей. Из них 24 млн — те, что сэкономили на реконструкции Полоцкого путепровода. Остальные деньги власти будут «искать в резерве».
План действий такой: сразу демонтируют трамвайные пути, и на их месте появится асфальт. Затем начнут ремонт нынешней двухполосной дороги.
В итоге на улице появится шестиполосная магистраль. Посередине устроят разделительную зеленую зону — шириной 6 метров. Обещают хорошие тротуары, даже с велодорожками. Улицу украсят современные энергосберегающие светильники. Старенькие, помнящие еще советский Витебск, остановки (в некоторых местах они еще деревянные) заменят на новые.
Зампред облисполкома заверил, что строители «намерены вписаться в габариты улицы» и сносить на ней ничего не придется. А если оставили бы трамвайное движение, под снос, по словам Белоуса, пошло бы много частных домов.
Мы поинтересовались у жителей улицы, как они восприняли будущие перемены.
— Посмотрите на эти остановки, на скамейки, которые тут стоят! Посмотрите вообще на все на этой улице. Такое чувство, что мы застряли в первобытнообщинном строе, — возмущается женщина средних лет.
— Люди очень радуются! — говорит Ольга. — Ведь улица давно нуждается в ремонте. Машинам здесь ездить неудобно: узкая дорога. Еще мы хотим, чтобы пустили троллейбусы. Один — 14-й — уже пустили. И это здорово! А если еще у нас тут построят большой магазин — типа «Санты», «Грина», жители точно скажут спасибо.
Со Смоленского рынка идут домой с сумками две пенсионерки — Раиса Максимовна и Людмила Ивановна.
— Мы очень довольны, что начали ремонт. Соседи ходили по дому и друг другу передавали эту новость. Прямо не верится, что наконец дождались. Очень узкая дорога, зимой на ней гололед. А осенью и весной возле СИЗО не работает ливневка, там собирается большая лужа, и машины обливают людей с ног до головы, — рассказывает Раиса Исакова.
— А сколько аварий у нас возле приборостроительного завода происходило! А также возле фабрики «Знамя индустриализации» — там часто не работал светофор. Машины часто не уступают дорогу пешеходам, — дополняет подругу Людмила Емец.
Женщины ждали автобус, но так и не дождались, поэтому решили пройти пешком.
— Сейчас тяжеловато с сумками с рынка домой три остановки ходить. Это мы сегодня на «разведку» сходили — посмотреть, что на нашей улице происходит. Забыли, что трамваи уже не ходят и купили на базаре много всего. Но ничего, будем в следующий раз брать сумку-тележку.
— Наверное, вот эти деревья, которые растут вдоль трамвайных путей, срубят. Если так случится, то мы, конечно, будем очень жалеть. Люди старшего поколения и сами занимались посадками, помнят, как росли деревья. Если власти читают ваш портал, передайте им нашу просьбу: пожалуйста, сохраните улицу Гагарина зеленой.
Эта же проблема беспокоит и Инну:
— Отношение к стройке двоякое. Конечно, автомобилистам станет лучше — дорогу расширят, не будет пробок. Но, с другой стороны, нам будет очень грустно, если, устраивая новую трассу, спилят зеленые насаждения.
А вот Алевтина Петровна считает, что перемены на «многострадальную» улицу пришли благодаря вниманию главы государства:
— Спасибо огромное нашему президенту! Это ж подумать только: Лукашенко в среду на прошлой неделе открыл в Витебске Полоцкий мост и распорядился, чтобы привели в порядок нашу улицу. И уже через шесть дней к нам — на последнюю «бардачную» в городе улицу — пришли строители! А им [людям, которые не поддерживают президента] еще все плохо живется. Я со своим сыном сегодня даже поругалась из-за этого. Ему Лукашенко, видите ли, не нравится. А ведь только благодаря ему Витебск стал европейским городом.
Наиболее активно горожане сейчас в соцсетях обсуждают то, что после ремонта на улицу не вернется трамвай.
«От трамваев отказываться нельзя: это самый быстрый общественный транспорт не считая метро. В пробках не стоит, и экологически чистый. Если убрали трамваи с улицы Гагарина, пустите их по проспекту Победы», — предлагает один из витеблян.
«Жалко терять что-то привычное, но я не встречала в городе ни одного человека, который бы грустил по конным повозкам. Сотни лет они были самым востребованным и доступным средством передвижения. Но время идет, все меняется, — рассуждает горожанка. — Думаю, вряд ли трамваи полностью исчезнут с наших улиц (хотелось бы их сохранить как достопримечательность города), но улицу Гагарина давно пора расширять! По одной полосе в каждом направлении — это катастрофически мало. Движение со скоростью 20−30 км/ч по городу — это вообще не дело! И это скажет каждый житель этой улицы. Поэтому не стоит грустить!».
Часть людей готова пожертвовать трамваями ради удобной дороги. Жительница улицы средних лет поделилась с нами таким мнением:
— Трамвай — мой любимый вид транспорта, он самый экологичный, комфортный и удобный. Поэтому грустно, что его не будет. Но что поделать? В целом я согласна потерпеть неудобства, связанные со строительными работами. Улица Гагарина ничем не заслужила звания самой страшной в городе, давно пора навести здесь порядок.
А как вы считаете, будет ли не хватать улице Гагарина трамвайного движения? Пишите, пожалуйста, в комментариях на форуме.
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Улица Гагарина в Витебске наконец дождалась перемен: сюда пришел большой ремонт. Сейчас здесь демонтируют трамвайные пути, потом начнут делать новую широкую...
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