Международный праздник любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу-2020» в Мирском Замке приглашает всех 1 августа

Источник материала: Полымя

Приветствуем Участников!

VIII Международного Праздника Любителей Ретро-Мотоциклов «Кола Часу 2020» в Мирском Замке!

Welcome Participants!

VIII International Retro-Motorcycle Festival «Kola Chasu 2020» («Wheel of Time 2020») in Mir Castle!

Program and Rules in English! Click here

Attention! VISA-FREE entry to Belarus for foreign participants of the 8th International Festival of Retro-Motorcycle amateurs “Kola Chasu 2020”! Click here





Когда: 1 августа 2020 года (начало заезда участников 31 июля — в пятницу после 17:00)

Где: Мирский замок – территория «Замкового комплекса «Мир».

поселок городского типа Мир, Кореличский р-н, Гродненской области.

Координаты GPS: 53°27’04.3″N 26°28’22.6″E

Варианты проживания Участников: комнаты общежития Мирского художественного профессионально-технического колледжа; гостиница Мирского замка; агроусадьбы, собственные палатки (см. информацию ниже).

Место на интерактивной карте:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ПРОГРАММА

для участников

Это Важно! Учитывая эпидемиологическую ситуацию, связанную с covid-19 — Просьба ко всем участникам «Кoла Чaсу 2020» — по возможности, соблюдать социальную дистанцию (мин. 1,5-2 м друг от друга), иметь с собой и пользоваться: медицинскими масками, антисептиками и другими личными средствами гигиены (одноразовые платки, полотенца, салфетки). Соблюдать гигиену рук и респираторный этикет.

31 июля (пятница)

Friendship — Day — традиционный день заезда Участников и вечер для дружеского общения.

16:00 Начало заезда участников

* регистрация

* размещение/заселение

21:00 Организационное собрание участников

* ознакомление участников с программой и правилами участия в «Кола Часу 2020».

1 августа (суббота)

В программе:

* Выставка ретро-мотоциклов на территории «Замкового комплекса «Мир»

* Экскурсия-путешествие «Дaрогамi Мiра – Дaрогамi Дaбра» с посещением замков в Любче и Новогрудке участниками на ретро-мотоциклах!

Впервые, в рамках «Кoла Чaсу» состоится:

* «I Злёт аматараў матацыкла «МIНСК» / «I Слет любителей мотоцикла «МИНСК» (участвуют мотоциклы марки «Минск» любых моделей и годов выпуска). Для участия заполни и отправь Заявку онлайн! По ссылке.

* Официальное Празднование 75-летия «Минского МотоВелоЗавода» (ММВЗ)

* 24-й Слет Друзей JAWA (участвуют мотоциклы марки «JAWA» любых моделей и годов выпуска)

* Номинации «Кoла Чaсу 2020»

* 90-летие первого серийного советского мотоцикла Тремасс-300/Л-300

Тайминг:

10:00 – 12:30 – открытие Праздника любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020» и выставка ретро-мотоциклов на территории «Замкового комплекса «Мир».

13:00 – 18:00 – экскурсия «Дaрогамi Мiра – Дaрогамi Дaбра» с посещением замков в Любче и Новогрудке участниками на ретро-мотоциклах.

Маршрут экскурсии: Мир-Кореличи-Любча-Новогрудок-Мир.

14:00 – 14:30 – экскурсия по Любчанскому замку для участников

14:30 – 15:00 – фотосессия в Любчанском замке

15:30 – 16:00 – экскурсия по Новогрудскому замку для участников

16:00 – 16:30 – фотосессия в Новогрудском замке

16:30 – 17:00 – обеденная пауза для участников

17:00 – 18:00 – возвращение участников в Мир

18:30 – 20:00 – Награждение участников на территории Мирского замка

20:00 Ужин. Живое общение

Вечерняя «живая» музыкальная программа.

Номинации Фестиваля:

Номинация «КОЛА ЧАСУ» (самый старший мотоцикл)

Номинация «Best of Show»

Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла»

Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла JAWA / CZ»

Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла МIНСК»

Номинация «СКАРБ» (лучшее сохраненное состояние мотоцикла)

Номинация «Рэтра-Кастам» (самый оригинальный кастом-проект на базе ретро-мотоцикла)

Номинация «Пан шляху» (самое дальнее расстояние до «Кола Часу 2020», которое проехал участник на мотоцикле)

2 августа (воскресенье)

Разъезд участников VIII Международного Праздника любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020».

P.S. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в Программу Фестиваля.

РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ

1. Общие положения

1. В Международном Празднике любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020» могут принимать участие:

— ретро-мотоциклы (реставрированные и сохраненные) до 1990 года выпуска,

— кастомные мотоциклы на базе ретро-мотоциклов до 1990 года выпуска,

— мотоциклы марки «Минск» и «JAWA» любых годов выпуска.

Организаторы имеют право допустить к участию мотоциклы более позднего года выпуска.

1.2. Участник, приехавший на мотоцикле (водитель мотоцикла), обязан иметь при себе водительское удостоверение, соответствующей категории, а также все необходимые документы, согласно Правил дорожного движения и Законодательства Республики Беларусь.

1.3. Мотоцикл должен быть в опрятном и технически исправном состоянии.

1.4. Мотоцикл и находящиеся на нем (в нем) предметы не должны представлять опасности для других участников.

1.5. Необходимый минимальный запас топлива — на 130 км.

1.6. Стоянка мотоциклов и место базового лагеря Участников – на территории Мирского художественного профессионально-технического колледжа.

1.7. Организаторы вправе отказать в регистрации любому участнику без объяснения причин.

1.8. Взнос за участие в Международном Празднике любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020» составляет:

Водитель/владелец мотоцикла = 45 белорусских рублей: значок, наклейка-номер участника, бэйдж участника, ужин в субботу.

Пассажир мотоцикла/сопровождающий = 35 белорусских рублей: значок, бэйдж участника, ужин в субботу.

1.9. Организаторы вправе не допустить мотоцикл к участию в «Кола Часу 2020» по причинам: неудовлетворительное техническое и/или оригинальное состояние, неудовлетворительный внешний вид (грязный мотоцикл и т.д.), мотоцикл и находящиеся на нем (в нем) предметы представляют опасность для других участников, иные причины на усмотрение Организаторов.

2.0. Организаторы фестиваля имеют право «Вето».

2. Варианты проживания

2.1. Общежитие Мирского художественного профессионально-технического колледжа (в 100 метрах от Мирского замка): проживание в комнатах, ориентировочная стоимость 7 белорусских рублей с 1 человека/сутки . Скорее всего душ только с холодной водой.

2.2. Гостиница в Мирском замке: варианты номеров, стоимость и бронироование по ссылке https://mirzamak.by/rooms

2.3. Агроусадьбы (стоимость ориентировочная):

* Усадьба «Замковое предместье» http://www.mirzamok.by/ телефон: +375 29 620-86-71 (от 40 руб/сутки).

* Усадьба «Светлазара» https://svetlazara.by/ тел. +375(29) 377-98-58 (2 дома, дом на 10 чел 150 $/сут. или 15$ человека/сут).

* Усадьба «Мирский посад» тел. (+37529) 929-42-68 viktorsakel@mail.ru (20$ комната на 4 человек, 75$ комната на 20 человек).

* Агроусадьба «Никодим» +375 29 172-27-75 https://www.booking.com/hotel/by/agrousad-39-ba-nikodim.ru.html

2.4. Отель «Мирский Посад» http://mirposadhotel.by/hotel +375291950125, +37529 1026951

2.5. В собственной палатке: Проживание на территории палаточного лагеря в своей палатке (с собой иметь: палатку, коврик, спальник, необходимые предметы гигиены и т.д.).

3. Регистрация участников

Регистрация участников будет происходить на месте по прибытию участника.

За актуальной информацией — следите на сайте www.retromoto.by и в социальных группах «Кола Часу»:

ВКонтакте

Facebook