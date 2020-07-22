ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Международный праздник любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу-2020» в Мирском Замке приглашает всех 1 августа

22.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Приветствуем Участников!

VIII Международного Праздника Любителей Ретро-Мотоциклов «Кола Часу 2020» в Мирском Замке!

Welcome Participants!

VIII International Retro-Motorcycle Festival  «Kola Chasu 2020» («Wheel of Time 2020») in Mir Castle!

Program and Rules in English! Click here

Attention! VISA-FREE entry to Belarus for foreign participants of the 8th International Festival of Retro-Motorcycle amateurs “Kola Chasu 2020”! Click here

Международный праздник любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу-2020» в Мирском Замке приглашает всех 1 августа

Когда:  1 августа 2020 года (начало заезда участников 31 июля — в пятницу после 17:00)

Где:  Мирский замок – территория «Замкового комплекса «Мир».
поселок городского типа Мир, Кореличский р-н, Гродненской области. 
Координаты GPS:  53°27’04.3″N 26°28’22.6″E

Варианты проживания Участников: комнаты общежития Мирского художественного профессионально-технического колледжа; гостиница Мирского замка; агроусадьбы, собственные палатки  (см. информацию ниже).

Место на интерактивной карте:

ПРОГРАММА
для участников

Это Важно!  Учитывая эпидемиологическую ситуацию, связанную с covid-19 — Просьба ко всем участникам «Кoла Чaсу 2020» — по возможности, соблюдать социальную дистанцию (мин. 1,5-2 м друг от друга), иметь с собой и пользоваться: медицинскими масками, антисептиками и другими личными средствами гигиены (одноразовые платки, полотенца, салфетки). Соблюдать гигиену рук и респираторный этикет.

31 июля (пятница)
FriendshipDay — традиционный день заезда Участников и вечер для дружеского общения.

16:00             Начало заезда участников 
* регистрация
* размещение/заселение
21:00             Организационное собрание участников
* ознакомление участников с программой и правилами участия в «Кола Часу 2020».

1 августа (суббота)

В программе:

* Выставка ретро-мотоциклов на территории «Замкового комплекса «Мир»
* Экскурсия-путешествие «Дaрогамi Мiра – Дaрогамi Дaбра» с посещением замков в Любче и Новогрудке участниками на ретро-мотоциклах!
    Впервые, в рамках «Кoла Чaсу» состоится:
* «I Злёт аматараў матацыкла «МIНСК» / «I Слет любителей мотоцикла «МИНСК» (участвуют мотоциклы марки «Минск» любых моделей и годов выпуска). Для участия заполни и отправь Заявку онлайн! По ссылке.
* Официальное Празднование 75-летия «Минского МотоВелоЗавода» (ММВЗ)
* 24-й Слет Друзей JAWA (участвуют мотоциклы марки «JAWA» любых моделей и годов выпуска)
Номинации «Кoла Чaсу 2020»
* 90-летие первого серийного советского мотоцикла Тремасс-300/Л-300

Тайминг:

10:00 – 12:30 – открытие Праздника любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020» и выставка ретро-мотоциклов на территории «Замкового комплекса «Мир».
13:00 – 18:00 – экскурсия «Дaрогамi Мiра – Дaрогамi Дaбра» с посещением замков в Любче и Новогрудке участниками на ретро-мотоциклах.
Маршрут экскурсии: Мир-Кореличи-Любча-Новогрудок-Мир.

14:00 – 14:30 – экскурсия по Любчанскому замку для участников
14:30 – 15:00 – фотосессия в Любчанском замке
15:30 – 16:00 – экскурсия по Новогрудскому замку для участников
16:00 – 16:30 – фотосессия в Новогрудском замке
16:30 – 17:00 – обеденная пауза для участников
17:00 – 18:00 – возвращение участников в Мир
18:30 – 20:00 – Награждение участников на территории Мирского замка
20:00                 Ужин. Живое общение
                          Вечерняя «живая» музыкальная программа.

Номинации Фестиваля:

Номинация «КОЛА ЧАСУ» (самый старший мотоцикл)
Номинация «Best of Show»
Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла»
Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла JAWA / CZ»
Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла МIНСК»
Номинация «СКАРБ» (лучшее сохраненное состояние мотоцикла)
Номинация «Рэтра-Кастам» (самый оригинальный кастом-проект на базе ретро-мотоцикла)
Номинация «Пан шляху» (самое дальнее расстояние до «Кола Часу 2020», которое проехал участник на мотоцикле)

2 августа (воскресенье)

Разъезд участников VIII Международного Праздника любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020».

P.S. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в Программу Фестиваля.

РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ
1. Общие положения

1.  В Международном Празднике любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020» могут принимать участие:

          — ретро-мотоциклы (реставрированные и сохраненные) до 1990 года выпуска,

          — кастомные мотоциклы на базе ретро-мотоциклов до 1990 года выпуска,

          — мотоциклы марки «Минск» и «JAWA» любых годов выпуска.           

Организаторы имеют право допустить к участию мотоциклы более позднего года выпуска.

1.2. Участник, приехавший на мотоцикле (водитель мотоцикла), обязан иметь при себе водительское удостоверение, соответствующей категории, а также все необходимые документы, согласно Правил дорожного движения и Законодательства Республики Беларусь.
1.3.  Мотоцикл должен быть в опрятном и технически исправном состоянии.
1.4. Мотоцикл и находящиеся на нем (в нем) предметы не должны представлять опасности для других участников.
1.5.  Необходимый минимальный запас топлива — на 130 км.
1.6. Стоянка мотоциклов и место базового лагеря Участников – на территории  Мирского художественного профессионально-технического колледжа.
1.7. Организаторы вправе отказать в регистрации любому участнику без объяснения причин.
1.8. Взнос за участие в Международном Празднике любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020» составляет:
Водитель/владелец мотоцикла                 = 45  белорусских рублей: значок, наклейка-номер участника, бэйдж участника, ужин в субботу.
Пассажир мотоцикла/сопровождающий  = 35 белорусских рублей: значок, бэйдж участника, ужин в субботу.

1.9. Организаторы вправе не допустить мотоцикл к участию в «Кола Часу 2020» по причинам: неудовлетворительное техническое и/или оригинальное состояние, неудовлетворительный внешний вид (грязный мотоцикл и т.д.), мотоцикл и находящиеся на нем (в нем) предметы  представляют опасность для других участников, иные причины на усмотрение Организаторов.
2.0. Организаторы фестиваля имеют право «Вето».

2. Варианты проживания

2.1. Общежитие Мирского художественного профессионально-технического колледжа (в 100 метрах от Мирского замка): проживание в комнатах, ориентировочная стоимость 7 белорусских рублей с 1 человека/сутки. Скорее всего душ только с холодной водой.
2.2. Гостиница в Мирском замке: варианты номеров, стоимость и бронироование по ссылке https://mirzamak.by/rooms
2.3. Агроусадьбы (стоимость ориентировочная):
* Усадьба «Замковое предместье» http://www.mirzamok.by/ телефон: +375 29 620-86-71 (от 40 руб/сутки).
* Усадьба «Светлазара»  https://svetlazara.by/ тел. +375(29) 377-98-58  (2 дома, дом на 10 чел 150 $/сут. или 15$ человека/сут).
* Усадьба «Мирский посад»  тел. (+37529) 929-42-68 viktorsakel@mail.ru (20$ комната на 4 человек, 75$ комната на 20 человек).
* Агроусадьба «Никодим» +375 29 172-27-75 https://www.booking.com/hotel/by/agrousad-39-ba-nikodim.ru.html
2.4. Отель «Мирский Посад» http://mirposadhotel.by/hotel +375291950125, +37529 1026951
2.5. В собственной палатке: Проживание на территории палаточного лагеря в своей палатке (с собой иметь: палатку, коврик, спальник, необходимые предметы гигиены и т.д.).

3. Регистрация участников

Регистрация участников будет происходить на месте по прибытию участника.

За актуальной информацией — следите на сайте www.retromoto.by и в социальных группах «Кола Часу»:
ВКонтакте
Facebook

Контакты организаторов:
Виталий  +37544 710-96-00
Олег        +37529 617-17-14
e-mail:  retromoto.by@gmail.com

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приветствуем Участников! VIII Международного Праздника Любителей Ретро-Мотоциклов «Кола Часу 2020» в Мирском Замке! Welcome Participants! VIII International Retro-Motorcycle Festival  «Kola
 
Новости дня
Новости общества
 
Ценовая ситуация на рынке Беларуси прогнозируема и контролируема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика