Международный праздник любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу-2020» в Мирском Замке приглашает всех 1 августа

Приветствуем Участников!
VIII Международного Праздника Любителей Ретро-Мотоциклов «Кола Часу 2020» в Мирском Замке!
Welcome Participants!
VIII International Retro-Motorcycle Festival «Kola Chasu 2020» («Wheel of Time 2020») in Mir Castle!
поселок городского типа Мир, Кореличский р-н, Гродненской области.
Координаты GPS: 53°27’04.3″N 26°28’22.6″E
Варианты проживания Участников: комнаты общежития Мирского художественного профессионально-технического колледжа; гостиница Мирского замка; агроусадьбы, собственные палатки (см. информацию ниже).
Место на интерактивной карте:
ПРОГРАММА
для участников
Это
31 июля (пятница)
Friendship—Day — традиционный день заезда Участников и вечер для дружеского общения.
16:00 Начало заезда участников
* регистрация
* размещение/заселение
21:00 Организационное собрание участников
* ознакомление участников с программой и правилами участия в «Кола Часу 2020».
1 августа (суббота)
В программе:
* Выставка ретро-мотоциклов на территории «Замкового комплекса «Мир»
* Экскурсия-путешествие «Дaрогамi Мiра – Дaрогамi Дaбра» с посещением замков в Любче и Новогрудке участниками на ретро-мотоциклах!
Впервые, в рамках «Кoла Чaсу» состоится:
* «I Злёт аматараў матацыкла «МIНСК» / «I Слет любителей мотоцикла «МИНСК» (участвуют мотоциклы марки «Минск» любых моделей и годов выпуска).
* Официальное Празднование 75-летия «Минского МотоВелоЗавода» (ММВЗ)
* 24-й Слет Друзей JAWA (участвуют мотоциклы марки «JAWA» любых моделей и годов выпуска)
* Номинации «Кoла Чaсу 2020»
* 90-летие первого серийного советского мотоцикла Тремасс-300/Л-300
Тайминг:
10:00 – 12:30 – открытие Праздника любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020» и выставка ретро-мотоциклов на территории «Замкового комплекса «Мир».
13:00 – 18:00 – экскурсия «Дaрогамi Мiра – Дaрогамi Дaбра» с посещением замков в Любче и Новогрудке участниками на ретро-мотоциклах.
Маршрут экскурсии: Мир-Кореличи-Любча-Новогрудок-Мир.
14:00 – 14:30 – экскурсия по Любчанскому замку для участников
14:30 – 15:00 – фотосессия в Любчанском замке
15:30 – 16:00 – экскурсия по Новогрудскому замку для участников
16:00 – 16:30 – фотосессия в Новогрудском замке
16:30 – 17:00 – обеденная пауза для участников
17:00 – 18:00 – возвращение участников в Мир
18:30 – 20:00 – Награждение участников на территории Мирского замка
20:00 Ужин. Живое общение
Вечерняя «живая» музыкальная программа.
Номинации Фестиваля:
Номинация «КОЛА ЧАСУ» (самый старший мотоцикл)
Номинация «Best of Show»
Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла»
Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла JAWA / CZ»
Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла МIНСК»
Номинация «СКАРБ» (лучшее сохраненное состояние мотоцикла)
Номинация «Рэтра-Кастам» (самый оригинальный кастом-проект на базе ретро-мотоцикла)
Номинация «Пан шляху» (самое дальнее расстояние до «Кола Часу 2020», которое проехал участник на мотоцикле)
2 августа (воскресенье)
Разъезд участников VIII Международного Праздника любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020».
P.S. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в Программу Фестиваля.
РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ
1. Общие положения
1. В Международном Празднике любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020» могут принимать участие:
— ретро-мотоциклы (реставрированные и сохраненные) до 1990 года выпуска,
— кастомные мотоциклы на базе ретро-мотоциклов до 1990 года выпуска,
— мотоциклы марки «Минск» и «JAWA» любых годов выпуска.
Организаторы имеют право допустить к участию мотоциклы более позднего года выпуска.
1.2. Участник, приехавший на мотоцикле (водитель мотоцикла), обязан иметь при себе водительское удостоверение, соответствующей категории, а также все необходимые документы, согласно Правил дорожного движения и Законодательства Республики Беларусь.
1.3. Мотоцикл должен быть в опрятном и технически исправном состоянии.
1.4. Мотоцикл и находящиеся на нем (в нем) предметы не должны представлять опасности для других участников.
1.5. Необходимый минимальный запас топлива — на 130 км.
1.6. Стоянка мотоциклов и место базового лагеря Участников – на территории Мирского художественного профессионально-технического колледжа.
1.7. Организаторы вправе отказать в регистрации любому участнику без объяснения причин.
1.8. Взнос за участие в Международном Празднике любителей ретро-мотоциклов «Кола Часу 2020» составляет:
Водитель/владелец мотоцикла = 45 белорусских рублей: значок, наклейка-номер участника, бэйдж участника, ужин в субботу.
Пассажир мотоцикла/сопровождающий = 35 белорусских рублей: значок, бэйдж участника, ужин в субботу.
1.9. Организаторы вправе не допустить мотоцикл к участию в «Кола Часу 2020» по причинам: неудовлетворительное техническое и/или оригинальное состояние, неудовлетворительный внешний вид (грязный мотоцикл и т.д.), мотоцикл и находящиеся на нем (в нем) предметы представляют опасность для других участников, иные причины на усмотрение Организаторов.
2.0. Организаторы фестиваля имеют право «Вето».
2. Варианты проживания
2.1. Общежитие Мирского художественного профессионально-технического колледжа (в 100 метрах от Мирского замка): проживание в комнатах, ориентировочная стоимость 7 белорусских рублей с 1 человека/сутки. Скорее всего душ только с холодной водой.
2.2. Гостиница в Мирском замке: варианты номеров, стоимость и бронироование по ссылке
2.3. Агроусадьбы (стоимость ориентировочная):
* Усадьба «Замковое предместье»
* Усадьба «Светлазара»
* Усадьба «Мирский посад» тел. (+37529) 929-42-68
* Агроусадьба «Никодим» +375 29 172-27-75
2.4. Отель «Мирский Посад»
2.5. В собственной палатке: Проживание на территории палаточного лагеря в своей палатке (с собой иметь: палатку, коврик, спальник, необходимые предметы гигиены и т.д.).
3. Регистрация участников
Регистрация участников будет происходить на месте по прибытию участника.
За актуальной информацией — следите на сайте
Контакты организаторов:
Виталий +37544 710-96-00
Олег +37529 617-17-14
e-mail: