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Брестские пограничники задержали пару из России, которые везли наркотики и травматический пистолет

22.07.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 июля в пункте пропуска «Брест» задержали супругов из России, которые везли через польско-белорусскую границу травматический пистолет с тремя патронами и наркотики, сообщает Госпогранкомитет.


Фото: ГПК

Пара возвращалась домой из Чехии на автомобиле Volkswagen. В иномарке пограничники обнаружили травмат с патронами и 54 пакетика с неустановленным веществом.

Изъятые вещи передали на экспертизу. Один из пакетов сразу показал наличие марихуаны.

В отношении россиян возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через границу наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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