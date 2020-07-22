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Брестские пограничники задержали пару из России, которые везли наркотики и травматический пистолет
22.07.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 июля в пункте пропуска «Брест» задержали супругов из России, которые везли через польско-белорусскую границу травматический пистолет с тремя патронами и наркотики, сообщает
Пара возвращалась домой из Чехии на автомобиле Volkswagen. В иномарке пограничники обнаружили травмат с патронами и 54 пакетика с неустановленным веществом.
Изъятые вещи передали на экспертизу. Один из пакетов сразу показал наличие марихуаны.
В отношении россиян возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через границу наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
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Им грозит от 5 до 10 лет колонии.
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