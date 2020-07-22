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К Земле приближается самая яркая комета десятилетия Neowise

22.07.2020 16:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня ночью она будет находиться максимально близко к нашей орбите. Так что земляне смогут увидеть ее даже без телескопа или бинокля. Единственная помеха - это сумеречное небо или облачность. Neowise  будет находиться на расстоянии примерно 100 миллионов километров от Земли.

Что интересно, в прошлый раз Neowise  приблизилась к Земле 4 500 лет назад в период строительства пирамид. Вновь комета вернется к Солнцу только через несколько тысячелетий.

 
 
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Сегодня ночью она будет находиться максимально близко к нашей орбите. Так что земляне смогут увидеть ее даже без телескопа или бинокля. Единственная помеха - это...
 
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