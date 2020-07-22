Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К Земле приближается самая яркая комета десятилетия Neowise Сегодня ночью она будет находиться максимально близко к нашей орбите. Так что земляне смогут увидеть ее даже без телескопа или бинокля. Единственная помеха - это...

Сегодня ночью она будет находиться максимально близко к нашей орбите. Так что земляне смогут увидеть ее даже без телескопа или бинокля. Единственная помеха - это сумеречное небо или облачность. Neowise будет находиться на расстоянии примерно 100 миллионов километров от Земли.Что интересно, в прошлый раз Neowise приблизилась к Земле 4 500 лет назад в период строительства пирамид. Вновь комета вернется к Солнцу только через несколько тысячелетий.