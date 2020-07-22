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К Земле приближается самая яркая комета десятилетия Neowise
22.07.2020 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня ночью она будет находиться максимально близко к нашей орбите. Так что земляне смогут увидеть ее даже без телескопа или бинокля. Единственная помеха - это сумеречное небо или облачность. Neowise будет находиться на расстоянии примерно 100 миллионов километров от Земли.
Что интересно, в прошлый раз Neowise приблизилась к Земле 4 500 лет назад в период строительства пирамид. Вновь комета вернется к Солнцу только через несколько тысячелетий.
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Сегодня ночью она будет находиться максимально близко к нашей орбите. Так что земляне смогут увидеть ее даже без телескопа или бинокля. Единственная помеха - это...
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