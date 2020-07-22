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По Минску опять пойдет военная техника. На этот раз - из-за Дня десантника

22.07.2020 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные по улицам Минска поедет военная техника. Это подготовка к Дню воздушно-десантных войск. Сам праздник 2 августа, но основные гулянья в столице пройдут на день раньше, сообщает официальный телеграм-канал Министерства обороны.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Десантники будут прыгать с вертолета в Свислочь. Как еще отметят день ВДВ

2 августа в Беларуси отметят 90-летие воздушно-десантных войск. В Минске основные гулянья пройдут 1 августа с 10.00 до 14.00. Место: проспект Победителей у Дворца спорта. В программе будут участвовать военнослужащие сил спасательных операций.

Например, военные будут десантироваться с вертолета на землю и в Свислочь, покажут занятия по рукопашному бою и боевые эпизоды.

Механики-водители БТР продемонстрируют «вальс машин на воде». Еще будет выставка техники, вооружения, формы одежды.

Когда по городу пойдет военная техника

Минобороны предупреждает, что в городе появятся колонны военной и специальной техники. Они будут двигаться по дорогам для подготовки к празднику, а потом возвращаться обратно.

  • 25 июля техника прибудет в Минск. Движение перекрываться не будет;
  • 26 июля с 19.00 до 22.00 — репетиция у Дворца спорта. Техника будет двигаться с 18.00 по такому маршруту: Колодищи — МКАД — проспект Победителей — Дворец спорта. Возвращение — тем же путем. Движение автомобильного транспорта ограничат.

Как военные и техника будут возвращаться обратно 1 августа, сообщат позже.

 
Теги: Минск
 
 
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В выходные по улицам Минска поедет военная техника. Это подготовка к Дню воздушно-десантных войск. Сам праздник 2 августа, но основные гулянья в столице пройдут на...
 
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