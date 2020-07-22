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По Минску опять пойдет военная техника. На этот раз - из-за Дня десантника
22.07.2020 15:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные по улицам Минска поедет военная техника. Это подготовка к Дню воздушно-десантных войск. Сам праздник 2 августа, но основные гулянья в столице пройдут на день раньше,
Десантники будут прыгать с вертолета в Свислочь. Как еще отметят день ВДВ
2 августа в Беларуси отметят 90-летие воздушно-десантных войск. В Минске основные гулянья пройдут 1 августа с 10.00 до 14.00. Место: проспект Победителей у Дворца спорта. В программе будут участвовать военнослужащие сил спасательных операций.
Например, военные будут десантироваться с вертолета на землю и в Свислочь, покажут занятия по рукопашному бою и боевые эпизоды.
Механики-водители БТР продемонстрируют «вальс машин на воде». Еще будет выставка техники, вооружения, формы одежды.
Когда по городу пойдет военная техника
Минобороны предупреждает, что в городе появятся колонны военной и специальной техники. Они будут двигаться по дорогам для подготовки к празднику, а потом возвращаться обратно.
Как военные и техника будут возвращаться обратно 1 августа, сообщат позже.
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В выходные по улицам Минска поедет военная техника. Это подготовка к Дню воздушно-десантных войск. Сам праздник 2 августа, но основные гулянья в столице пройдут на...
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