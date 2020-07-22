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В Ветковском районе провели "Зажинки"

22.07.2020 16:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В одном из самобытных уголков Беларуси - в Ветковском районе - провели традиционный обряд "Зажинки". Традиционно в поле выходят жительницы деревни и с песнями собирают серпом первый сноп. Только после этого начинается массовая уборка урожая. Раньше это был полностью ручной труд. Сегодня его заменили высокотехнологичные комбайны белорусского производства, в том числе на газовом топливе. В целом к уборочной гонке присоединились уже почти все регионы страны. На юге Беларуси, по словам аграриев, каравай обещает быть более увесистым, чем в прошлом году. 

Сергей Заблоцкий, первый зампредседателя - начальник управления Ветковского райисполкома: "Урожайность сейчас у нас в среднем получается практически на 5 центнеров выше прошлого года, урожай стоит неплохой. Люди все готовы, проведены учебы, составлены планы, все материально-технические ресурсы и финансовые ресурсы направлены на то, чтобы убрать урожай".

По темпам работ пока лидирует Гомельщина, где убрано более 20 % от запланированных площадей.

 
 
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В одном из самобытных уголков Беларуси - в Ветковском районе - провели традиционный обряд "Зажинки". Традиционно в поле выходят жительницы деревни и с песнями...
 
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