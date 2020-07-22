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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ветковском районе провели "Зажинки" В одном из самобытных уголков Беларуси - в Ветковском районе - провели традиционный обряд "Зажинки". Традиционно в поле выходят жительницы деревни и с песнями...

В одном из самобытных уголков Беларуси - в Ветковском районе - провели традиционный обряд "Зажинки". Традиционно в поле выходят жительницы деревни и с песнями собирают серпом первый сноп. Только после этого начинается массовая уборка урожая. Раньше это был полностью ручной труд. Сегодня его заменили высокотехнологичные комбайны белорусского производства, в том числе на газовом топливе. В целом к уборочной гонке присоединились уже почти все регионы страны. На юге Беларуси, по словам аграриев, каравай обещает быть более увесистым, чем в прошлом году.По темпам работ пока лидирует Гомельщина, где убрано более 20 % от запланированных площадей.