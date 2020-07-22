Продавали просрочку. В Витебске на месяц закрыли два «Фикс Прайса»

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу двух магазинов «Фикс Прайс» в Витебске. В торговых точках нашли нарушения, причем уже не впервые, сообщает ведомство.



Фото с сайта foodmarkets.ru

Магазины на улицах Ленина и Газеты «Правда» не будут работать месяц — с 22 июля по 20 августа.

В этих магазинах нашли просрочку. Кроме того, ассортимент здесь не соответствовал требованиям законодательства.

В мае и июне в магазинах прошли проверки. Тогда выявили эти же нарушения. Администрации рекомендовали устранить недостатки. Однако руководство не приняло никаких мер. После третьей проверки в июле работу магазинов приостановили на месяц.