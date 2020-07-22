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Продавали просрочку. В Витебске на месяц закрыли два «Фикс Прайса»
22.07.2020 18:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу двух магазинов «Фикс Прайс» в Витебске. В торговых точках нашли нарушения, причем уже не впервые,
Магазины на улицах Ленина и Газеты «Правда» не будут работать месяц — с 22 июля по 20 августа.
В этих магазинах нашли просрочку. Кроме того, ассортимент здесь не соответствовал требованиям законодательства.
В мае и июне в магазинах прошли проверки. Тогда выявили эти же нарушения. Администрации рекомендовали устранить недостатки. Однако руководство не приняло никаких мер. После третьей проверки в июле работу магазинов приостановили на месяц.
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Магазины на улицах Ленина и «Правды» не будут работать месяц - с 22 июля по 20 августа.
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