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«Белавиа» меняет условия покупки дополнительного багажа - онлайн будет дешевле, чем в кассе
22.07.2020 17:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 августа 2020 года «Белавиа» изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах авиакомпании,
Теперь стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги.
Где и по каким тарифам можно купить дополнительный багаж:
Оформить услугу online можно не позднее 2 часов до вылета.
По 1 августа 2020 багаж можно купить по старым правилам.
Также в компании сообщили, что с 30 июля возобновляются ежедневное регулярное сообщение по маршруту Минск-Ереван-Минск. Вылет из Минска в 22.40, прибытие в Ереван в 2.45. Обратный рейс планируется осуществлять в 3.35 с прибытием в Национальный аэропорт в 5.45. Время местное.
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С 1 августа 2020 года «Белавиа» изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах авиакомпании, сообщила компания на своей странице в фейсбуке.
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