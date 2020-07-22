«Белавиа» меняет условия покупки дополнительного багажа - онлайн будет дешевле, чем в кассе

Источник материала: Tut.by

С 1 августа 2020 года «Белавиа» изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах авиакомпании, сообщила компания на своей странице в фейсбуке.

Теперь стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги.

Где и по каким тарифам можно купить дополнительный багаж:

online одновременно с билетом по тарифам Promo и Light стоимость составляет 25 € за первое место багажа и 40 € за каждое последующее;

online после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 € для всех тарифов;

в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации — 50 €.



Изображение: «Белавиа»

Оформить услугу online можно не позднее 2 часов до вылета.

По 1 августа 2020 багаж можно купить по старым правилам.

Также в компании сообщили, что с 30 июля возобновляются ежедневное регулярное сообщение по маршруту Минск-Ереван-Минск. Вылет из Минска в 22.40, прибытие в Ереван в 2.45. Обратный рейс планируется осуществлять в 3.35 с прибытием в Национальный аэропорт в 5.45. Время местное.