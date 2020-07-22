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С волнующими вопросами можно обратиться на прямые телефонные линии
22.07.2020 18:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖилищно-коммунальные, юридические, бытовые. С вопросами, которые действительно волнуют, можно обратиться на прямые телефонные линии к представителям власти. Традиционно они пройдут и в эту субботу, 25 июля.
В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
А жителей центрального региона выслушает управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
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Жилищно-коммунальные, юридические, бытовые. С вопросами, которые действительно волнуют, можно обратиться на прямые телефонные линии к представителям власти....
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