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С волнующими вопросами можно обратиться на прямые телефонные линии

22.07.2020 18:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жилищно-коммунальные, юридические, бытовые. С вопросами, которые действительно волнуют, можно обратиться на прямые телефонные линии к представителям власти. Традиционно они пройдут и в эту субботу, 25 июля.

В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать  первый заместитель  председателя Мингорисполкома  Дмитрий Микуленок. 

А жителей  центрального региона выслушает  управляющий делами облисполкома  Владимир  Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

 
 
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Жилищно-коммунальные, юридические, бытовые. С вопросами, которые действительно волнуют, можно обратиться на прямые телефонные линии к представителям власти....
 
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