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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как отмыть руки после черники Черничный сезон в разгаре. И это так здорово! Поход за ягодами - целое приключение, а после лесного релакса будет вкуснейшее витаминное угощение для всей семьи....

Черничный сезон в разгаре. И это так здорово! Поход за ягодами - целое приключение, а после лесного релакса будет вкуснейшее витаминное угощение для всей семьи. Одно но: черника красит руки. И если помыть их после ягодных манипуляций с мылом, краситель антоциан зафиксируется: пальцы, ладошки и ногти надолго приобретут синюшный оттенок.Но есть. И каждое из этих народных средств, говорят, способно справиться со следами черники на руках.1. Итак, руки готовы к экспериментам - щедро измазаны в черничном соке. А картофельная ботва всегда под рукой у дачников и огородников в ягодный период. Нужно смять зеленые листочки и тщательно натереть ими вымазанные участки кожи. Готово!2. С черничным красителем нужно бороться не щелочью, то есть мылом, а кислотой. Например, ягодами красной смородины. Они-то как раз кислющие. Посмотрим на результат.3. Еще один природный источник кислоты - спелая вишня. Почему бы не отмыть руки от черничных пятен ее соком? Нескольких вишенок вполне достаточно для того, чтобы проверить лайфхак.4. Под испачканной черникой рукой может не оказаться ни картофельной грядки, ни куста смородины, ни дерева вишни. Но уксус точно найдется на любой кухне! Просто протираем кожу смоченным в нем ватным диском.Ну что ж. Момент истины. Обмываем руки в теплой воде, вытираем полотенцем и сравниваем результаты.1. Удивительно, но картофельная ботва действует. Руки от черники не почернели! Правда, листья не очень-то сочные и нежные и могут доставить дискомфорт коже.2. Красная смородина тоже работает. Но не очень-то удобно выдавливать кислый сок из мелких ягод. Они буквально выпрыгивают из рук.3. С вишней в этом отношении проще. И результат - отличный. Руки нормального цвета.4. Уксус показал себя отлично. Да, у него не самый приятный запах. Но он быстро исчезает после ополаскивания водой.