Источник материала: БT





Защита внутреннего рынка и ценовая стабильность





Прогноз по инфляции - 5 % по итогам года





Госрегулирование цен на социально значимые товары





Защита внутреннего рынка





Цены под контролем МАРТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ: Ситуация на рынке стабильная и оснований для скачков цен нет Чтобы основные продукты питания (а это хлеб, мясо, молоко и крупы) были доступны каждому вне зависимости от доходов регулирование цен на социально значимые...

Чтобы основные продукты питания (а это хлеб, мясо, молоко и крупы) были доступны каждому вне зависимости от доходов регулирование цен на социально значимые товары продлено еще на три месяца - до середины октября. Такой подход действует уже 90 дней и показал свою эффективность. МАРТ проводит постоянный мониторинг ценников в торговых сетях и частных магазинах. Ситуация на рынке стабильная и оснований для скачков цен нет.Вопрос изучила наш корреспондентПотребительский рынок каждый покупатель оценивает сам по тому, что есть в магазине, каков выбор и сколько это все стоит. Ведь набор продуктов у каждого свой. Чаще всего покупаем хлеб, мясо, молоко и крупы. И важно, чтобы этот товар был и на вкус, и на кошелек. Защита внутреннего рынка и ценовая стабильность, пожалуй, две главные составляющие, которые определяют наличие товара и возможность его купить. МАРТ проводит постоянный мониторинг стоимости товаров. Ведомство заявляет, что ситуация прогнозируема и контролируема. Объективных сейчас оснований для скачков нет. Это подтверждают и поставщики. У них рынок как на ладони. Завышать цены уж точно не резон. Наоборот, сейчас откат их назад.Всплеск был в марте и апреле. Тогда резко подскочили в цене чеснок, лимоны и имбирь. Рынок отреагировал на закрытые из-за пандемии границы, трудности поставок, рост внешних цен, прежде всего на продовольствие. Да и внутри все это подогревалось неоправданной скупкой впрок.Тогда, в первом квартале, и в самой России крупы значительно подорожали. А учитывая то, что потребности нашего внутреннего рынка мы закрываем менее чем на треть, много крупы завозной из страны-соседки. Да, в этом году посевные площади увеличили и белорусские аграрии. Обещают все 20 тысяч тонн, которые мы съедаем, вырастить.Чтобы не было ценовых перекосов, МАРТ расширил и перечень социально значимых до 30 групп. Гречка также там. Это значит, что на нее ограничены оптовые и торговые надбавки. Но, учитывая, что ажиотажа нет и поставщиков много, накручивать искусственно цены нет смысла. Просто никто не купит.У торговли сейчас обязательный ассортиментный перечень, ввели и временный запрет на вывоз гречки, лука и чеснока. Эта такая защита внутреннего рынка в нынешних быстро меняющихся условиях. И, конечно, постоянный мониторинг полок. Мы заглянули в несколько магазинов и тоже увидели: выбор есть на любой доход семьи и разной фасовки.МАРТ как регулятор постоянно на связи с покупателями по горячей линии и через онлайн-сервисы. И оперативно устраняет ценовые перекосы. По той же гречке нарушения по надбавкам нашли в 4 магазинах в Гродненской и Могилевской областях. В целом в первом полугодии обследовано более 3,5 тысячи объектов.