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МАРТ: Ситуация на рынке стабильная и оснований для скачков цен нет

22.07.2020 21:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы основные продукты питания (а это хлеб, мясо, молоко и крупы) были доступны каждому  вне зависимости от доходов  регулирование цен на социально значимые товары продлено еще на три месяца - до середины октября. Такой подход действует уже  90 дней и показал свою эффективность. МАРТ проводит постоянный мониторинг ценников в торговых сетях и частных магазинах. Ситуация на рынке стабильная и оснований для скачков цен  нет. 

Вопрос изучила наш корреспондент Светлана Лукьянюк. 


Защита внутреннего рынка и ценовая стабильность


Потребительский рынок каждый покупатель оценивает сам по тому, что есть в магазине, каков выбор и сколько это все стоит.  Ведь набор продуктов у каждого свой. Чаще всего покупаем хлеб, мясо, молоко и крупы. И важно, чтобы этот товар был и на вкус, и на кошелек. Защита внутреннего рынка и ценовая стабильность, пожалуй, две главные составляющие, которые определяют наличие товара и возможность его купить. МАРТ  проводит постоянный мониторинг стоимости товаров. Ведомство заявляет, что  ситуация прогнозируема и контролируема. Объективных сейчас оснований для скачков нет. Это подтверждают и поставщики. У них рынок как на ладони. Завышать цены уж точно не резон. Наоборот, сейчас откат их назад. 

МАРТ: Ситуация на рынке стабильная и оснований для скачков цен нет


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Всплеск был в марте и апреле. Тогда резко подскочили в цене  чеснок, лимоны и имбирь. Рынок отреагировал на закрытые из-за пандемии границы, трудности поставок, рост внешних цен, прежде всего на продовольствие. Да и внутри все это подогревалось неоправданной скупкой впрок. 

Тогда, в первом квартале, и в самой России крупы значительно подорожали. А учитывая то, что потребности нашего внутреннего рынка мы закрываем менее чем на треть, много крупы завозной из страны-соседки. Да, в этом году посевные площади увеличили и белорусские аграрии. Обещают все 20 тысяч тонн, которые мы съедаем, вырастить.


Госрегулирование цен на социально значимые товары


Чтобы не было ценовых перекосов, МАРТ расширил и перечень социально значимых до 30 групп. Гречка также там. Это значит, что  на нее ограничены оптовые и торговые надбавки. Но, учитывая, что ажиотажа нет  и поставщиков много, накручивать искусственно цены нет смысла. Просто никто не купит. 

МАРТ: Ситуация на рынке стабильная и оснований для скачков цен нет


Защита внутреннего рынка


У торговли сейчас  обязательный ассортиментный перечень, ввели и временный запрет на вывоз гречки, лука и чеснока. Эта такая защита внутреннего рынка в нынешних быстро меняющихся условиях. И, конечно, постоянный мониторинг полок. Мы заглянули в несколько магазинов и тоже увидели: выбор есть на любой доход семьи и разной фасовки. 


Цены под контролем МАРТ


МАРТ как регулятор постоянно на связи с покупателями по горячей линии и через онлайн-сервисы. И оперативно устраняет ценовые перекосы. По той же гречке нарушения по надбавкам нашли в 4 магазинах в Гродненской и Могилевской областях. В целом в первом полугодии обследовано более 3,5 тысячи объектов. 

 
 
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