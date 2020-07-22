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МАРТ на месяц приостановил работу двух магазинов фиксированных цен в Витебске

22.07.2020 21:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Два магазина фиксированных цен в Витебске с сегодняшнего дня закрыты на месяц до 20 августа. Такое решение принял МАРТ после внеплановой проверки. Причина - несоблюдение ассортиментного перечня, это значит - белорусских товаров было меньше, чем необходимо, также нашли и просроченную продукцию. Причем, этим объектам ранее, во время мониторингов, неоднократно говорилось о необходимости устранить нарушения. Но они не успели в срок.

Время на ликвидацию всех нарушений - 30 дней. Параллельно с закрытием придется уплатить и штраф. Максимум - более 300 базовых величин. Решение принимает суд. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Два магазина фиксированных цен в Витебске с сегодняшнего дня закрыты на месяц до 20 августа. Такое решение принял МАРТ после внеплановой проверки. Причина -...
 
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