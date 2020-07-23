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Охват населения услугами стандарта 4G вырос

23.07.2020 10:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Число абонентов мобильных операторов во втором квартале этого года снизилось до 11,5 миллионов. Об этом говорят данные отчета о развитии сотовой подвижной электросвязи. Услуги стандартов 2G и 3G доступны практически по всей стране. Охват населения LTE вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, но пока чуть менее 81,5 %. Согласно отчету Минсвязи, услугами мобильной передачи данных воспользовались почти 7 миллионов абонентов. Пропускная способность каналов доступа в сеть выросла практически на 50 % и превысила 343 мегабит в секунду. 
 
 
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Число абонентов мобильных операторов во втором квартале этого года снизилось до 11,5 миллионов. Об этом говорят данные отчета о развитии сотовой подвижной...
 
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