ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Белавиа» сменит условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах с 1 августа

23.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Его стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги, рассказали в авиакомпании.

«Белавиа» с 1 августа сменит условия покупки дополнительного багажа, это будет зависеть от времени и способа покупки услуги, сообщает sb.by.

Начиная с августа при покупке услуги online одновременно с билетом по тарифам Promo и Light ее стоимость составит 25 евро за первое место багажа и 40 евро за каждое последующее.
«Белавиа» сменит условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах с 1 августа
Что касается других тарифов, то при покупке online после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 евро, а вот в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации стоимость услуги составит 50 евро.

Источник: sb.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги, рассказали в авиакомпании. «Белавиа» с 1 августа сменит условия покупки дополнительного
 
Новости дня
Новости общества
 
Мужчине, жестоко убившему старика и его дочь-инвалида в Могилевском районе, вынесли приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика