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Минчанина обязали возместить больнице стоимость лечения избитого им человека

23.07.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С мужчины, который ударил знакомого, взыскали деньги в пользу больницы, где тот проходил лечение. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.


Фото: pixabay.com

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по факту причинения не опасных для жизни телесных повреждений: он ударил своего знакомого кулаком в лицо в одном из образовательных учреждений столицы. Пострадавший 18 дней пробыл в оториноларингологическом отделении одной из столичных больниц, однако вскоре дело было прекращено, так как обе стороны конфликта примирились.

Тем не менее, прокуратура выдвинула иск на взыскание с нападавшего 1640 рублей в пользу учреждения здравоохранения, где пострадавший проходил лечение. Такое финансовое возмещение предусмотрено статьей 64 закона Республики Беларусь «О здравоохранении».

В итоге суд постановил взыскать с мужчины указанную сумму, его решение уже вступило в законную силу.

 
 
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Суд обязал взыскать с мужчины, который ударил знакомого, деньги в пользу больницы, где тот 18 дней проходил лечение.
 
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