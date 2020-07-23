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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси идет подготовка своего космонавта Беларусь делает первые шаги для подготовки своего космонавта. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Делегация...

Беларусь делает первые шаги для подготовки своего космонавта. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Делегация белорусских ученых уже готовится к поездке в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Во время этого визита будет обсуждаться и возможность участия представителей НАН в наземных экспериментах Роскосмоса с использованием разработок белорусских ученых. Сегодня стало известно, что Белорусский космический конгресс перенесли на 2021 год. Он станет уже восьмым для нашей страны. Традиционно, форум объединит космических исследователей со всего мира.