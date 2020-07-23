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Ключи от новых домов получили семьи молодых специалистов в Наровлянском районе

23.07.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новоселье в деревне Завойть отпраздновали сотрудники совхоза-комбината "Заря". Одноквартирные жилые дома построены по поручению Президента за средства, выделенные из государственного бюджета на преодоление последствий чернобыльской катастрофы. Общая стоимость домов составляет почти 340 тысяч рублей. Каждый площадью более 80 квадратных метров. Также есть приусадебный участок. Их хозяевами стали ветврачи и зоотехники-селекционеры. 

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома: "Мы прекрасно понимаем: без молодежи нам сегодня невозможно развивать наши промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия. И вот самое главное - этим мы назад возвращаем наших жителей, которые уехали. А мы слышали, что даже молодые специалисты, которые жили в городе, с удовольствием приехали жить в село, потому что здесь есть комфортные условия - они созданы государством". 

Строительство жилья в таких уголках Беларуси - пункт большой программы развития малых городов и населенных пунктов. Такую практику в Гомельском регионе будут продолжать

 
 
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Новоселье в деревне Завойть отпраздновали сотрудники совхоза-комбината "Заря". Одноквартирные жилые дома построены по поручению Президента за средства,...
 
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