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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ключи от новых домов получили семьи молодых специалистов в Наровлянском районе Новоселье в деревне Завойть отпраздновали сотрудники совхоза-комбината "Заря". Одноквартирные жилые дома построены по поручению Президента за средства,...

Новоселье в деревне Завойть отпраздновали сотрудники совхоза-комбината "Заря". Одноквартирные жилые дома построены по поручению Президента за средства, выделенные из государственного бюджета на преодоление последствий чернобыльской катастрофы. Общая стоимость домов составляет почти 340 тысяч рублей. Каждый площадью более 80 квадратных метров. Также есть приусадебный участок. Их хозяевами стали ветврачи и зоотехники-селекционеры.Строительство жилья в таких уголках Беларуси - пункт большой программы развития малых городов и населенных пунктов. Такую практику в Гомельском регионе будут продолжать