ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МВД прокомментировало аудиозапись, где милиционерам помогают оформлять задержанных на акциях протеста

23.07.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Еврорадио» опубликовало аудиозапись, сделанную якобы в Центральном РУВД Минска 14 июля. Если верить этой записи, на ней зафиксировано, как один из сотрудников объясняет другим процесс оформления документов на задержанных участников массовых акций протеста, прошедших в тот день в столице.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как утверждается, аудиозапись была сделала 14 июля в Центральном РУВД Минска с помощью телефона одного из задержанных, на котором был включен диктофон. Один из сотрудников сообщает количество человек, которые должны отправиться в Центр изоляции правонарушителей, а также инструктирует своих более молодых коллег о том, как правильно оформлять документы о задержании. Из аудиозаписи можно понять, что они должны писать протокол задержания и протокол административного преступления по имеющейся единой фабуле, а различаться документы в каждом отдельном случае должны временем и местом задержания, уточненным со слов задержанного.

— Значит, смотрите, оформляем порядка 25 человек — 8 человек составляем 23.34 (статья КоАП о нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия. — Прим.) и сверху 23.4 (статья КоАП о неповиновении сотруднику при исполнении. — Прим.). Это на 8 человек, которые поедут на ЦИП. Значит, эти два человека уже здесь были. Это кто привозил? Олег, вы? И Миша? И, соответственно, шесть добавим. Сейчас готовы фабулы протоколов только по 23.34. Значит, 23.34, соответственно, часть 1 и часть 3 — это повторность. Значит, сейчас раздаем бланк протоколов. Соответственно, [неразборчиво] делают уже опросники. Ваша задача: составляем протокол под эту фабулу. Единственное, эти — с протокола опроса и протокола административного задержания. Выясняете у человека, где и во сколько он был задержан. Исходя из этого немножко регулируется фабула, — говорит мужчина на записи.

Позже задержанных, которых иногда называют «бандитами», распределяют среди сотрудников, называя их фамилии. Тот же человек говорит, что время задержания нужно корректировать согласно указанному в фабуле периоду проведения несанкционированного массового мероприятия.

— Смотрите, как правило, практически на их паспорте [неразборчиво] написано, где он задержан: «20.30, Независимости, 34», грубо говоря, «площадь Свободы, 9, 19.50». В фабуле этой идет период с 19.20 по 20.30. Если вдруг время не попадает где-то, тогда, соответственно, двигаете по фабуле. Понятно всем?

Дальше также идут разъяснения по согласованию времени задержания и времени проведения акции протеста, а также объясняется сам процесс опроса и составления протоколов.

— Если время указано, допустим, шествие до 20.00. Если человек говорит, что задержали в 20.10, то, соответственно, вы шествие продлеваете до 20.10.

У людей, чьи голоса слышны на записи, по ходу доведения информации возникает множество вопросов, которые их коллега пытается разъяснять, иногда не стесняясь в выражениях. Один из участников сравнивает происходящее со школьными занятиями.

— Как в школе. Контрольная работа по английскому. Или по русскому.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила TUT.BY, что обнародованная аудиозапись требует проверки ее достоверности, а информация в ней может относиться к информации ограниченного распространения. По ее словам, со стороны МВД вскоре будет соответствующая реакция по этому поводу.

— Законодательно установлен порядок проведения массовых мероприятий. Все участники обязаны его соблюдать. В случае нарушения к ответственности привлекаются лица, которые после неоднократных предупреждений продолжают противоправную деятельность. Никакой практики привлечения по разнарядке нет и быть не может, — сообщила официальный представитель МВД.

По ее словам, сотрудники милиции во время проведения несанкционированных массовых мероприятий задерживают правонарушителя и доставляют его в территориальный орган внутренних дел, где передают должностным лицам, которые наделены правом составления протокола об административном правонарушении. Они в полном объеме выясняют обстоятельства совершенного правонарушения (время, место, дата и т. д.), в том числе у сотрудников милиции, которые непосредственно задерживали правонарушителя. Из содержания фабулы должно быть понятно, какая статья КоАП нарушена. Весь административный процесс ведется в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.

Ольга Чемоданова также прокомментировала, возможна ли практика «продления» времени несанкционированной акции в официальных документах сотрудниками, если человек был задержан уже после ее окончания.

— Правонарушитель может быть задержан как во время, так и после окончания массового мероприятия. Законом предусмотрено привлечение к административной ответственности в течение двух месяцев после совершения правонарушения, а в некоторых случаях и более.

Напомним, акции протеста 14 июля прошли в Минске и других городах Беларуси в ответ на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По информации правозащитников, в столице в этот день было задержано более 300 человек.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Еврорадио» утверждает, что в его распоряжении оказалась аудиозапись, сделанная якобы в Центральном РУВД Минска 14 июля. Судя по всему, на ней зафиксирована часть...
 
Новости дня
Новости общества
 
Зарплаты, занятость, цены — Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика