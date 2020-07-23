МВД прокомментировало аудиозапись, где милиционерам помогают оформлять задержанных на акциях протеста

Источник материала: Tut.by

«Еврорадио» опубликовало аудиозапись , сделанную якобы в Центральном РУВД Минска 14 июля. Если верить этой записи, на ней зафиксировано, как один из сотрудников объясняет другим процесс оформления документов на задержанных участников массовых акций протеста, прошедших в тот день в столице.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как утверждается, аудиозапись была сделала 14 июля в Центральном РУВД Минска с помощью телефона одного из задержанных, на котором был включен диктофон. Один из сотрудников сообщает количество человек, которые должны отправиться в Центр изоляции правонарушителей, а также инструктирует своих более молодых коллег о том, как правильно оформлять документы о задержании. Из аудиозаписи можно понять, что они должны писать протокол задержания и протокол административного преступления по имеющейся единой фабуле, а различаться документы в каждом отдельном случае должны временем и местом задержания, уточненным со слов задержанного.

— Значит, смотрите, оформляем порядка 25 человек — 8 человек составляем 23.34 (статья КоАП о нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия. — Прим.) и сверху 23.4 (статья КоАП о неповиновении сотруднику при исполнении. — Прим.). Это на 8 человек, которые поедут на ЦИП. Значит, эти два человека уже здесь были. Это кто привозил? Олег, вы? И Миша? И, соответственно, шесть добавим. Сейчас готовы фабулы протоколов только по 23.34. Значит, 23.34, соответственно, часть 1 и часть 3 — это повторность. Значит, сейчас раздаем бланк протоколов. Соответственно, [неразборчиво] делают уже опросники. Ваша задача: составляем протокол под эту фабулу. Единственное, эти — с протокола опроса и протокола административного задержания. Выясняете у человека, где и во сколько он был задержан. Исходя из этого немножко регулируется фабула, — говорит мужчина на записи.

Позже задержанных, которых иногда называют «бандитами», распределяют среди сотрудников, называя их фамилии. Тот же человек говорит, что время задержания нужно корректировать согласно указанному в фабуле периоду проведения несанкционированного массового мероприятия.

— Смотрите, как правило, практически на их паспорте [неразборчиво] написано, где он задержан: «20.30, Независимости, 34», грубо говоря, «площадь Свободы, 9, 19.50». В фабуле этой идет период с 19.20 по 20.30. Если вдруг время не попадает где-то, тогда, соответственно, двигаете по фабуле. Понятно всем?

Дальше также идут разъяснения по согласованию времени задержания и времени проведения акции протеста, а также объясняется сам процесс опроса и составления протоколов.

— Если время указано, допустим, шествие до 20.00. Если человек говорит, что задержали в 20.10, то, соответственно, вы шествие продлеваете до 20.10.

У людей, чьи голоса слышны на записи, по ходу доведения информации возникает множество вопросов, которые их коллега пытается разъяснять, иногда не стесняясь в выражениях. Один из участников сравнивает происходящее со школьными занятиями.

— Как в школе. Контрольная работа по английскому. Или по русскому.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила TUT.BY, что обнародованная аудиозапись требует проверки ее достоверности, а информация в ней может относиться к информации ограниченного распространения. По ее словам, со стороны МВД вскоре будет соответствующая реакция по этому поводу.

— Законодательно установлен порядок проведения массовых мероприятий. Все участники обязаны его соблюдать. В случае нарушения к ответственности привлекаются лица, которые после неоднократных предупреждений продолжают противоправную деятельность. Никакой практики привлечения по разнарядке нет и быть не может, — сообщила официальный представитель МВД.

По ее словам, сотрудники милиции во время проведения несанкционированных массовых мероприятий задерживают правонарушителя и доставляют его в территориальный орган внутренних дел, где передают должностным лицам, которые наделены правом составления протокола об административном правонарушении. Они в полном объеме выясняют обстоятельства совершенного правонарушения (время, место, дата и т. д.), в том числе у сотрудников милиции, которые непосредственно задерживали правонарушителя. Из содержания фабулы должно быть понятно, какая статья КоАП нарушена. Весь административный процесс ведется в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.

Ольга Чемоданова также прокомментировала, возможна ли практика «продления» времени несанкционированной акции в официальных документах сотрудниками, если человек был задержан уже после ее окончания.

— Правонарушитель может быть задержан как во время, так и после окончания массового мероприятия. Законом предусмотрено привлечение к административной ответственности в течение двух месяцев после совершения правонарушения, а в некоторых случаях и более.

Напомним, акции протеста 14 июля прошли в Минске и других городах Беларуси в ответ на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По информации правозащитников, в столице в этот день было задержано более 300 человек.