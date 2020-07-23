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Иностранцы могут проверить запрет на въезд в Беларусь online

23.07.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 июля иностранцы, планирующие приехать в Беларусь, могут онлайн узнать, разрешен ли им въезд в страну, сообщает сайт Госпогранкомитета.

Получить эту информацию иностранцу либо его представителю можно бесплатно на официальном сайте МВД.

Для этого в разделе «Услуги — Онлайн-сервисы» необходимо выбрать вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и заполнить все поля предлагаемой формы.


В результате запроса при условии совпадения всех реквизитов имени и фамилии на русском либо английском языке (латинская транслитерация) заявитель увидит электронное сообщение на странице сайта.

В прошлом году заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский говорил, что в список иностранцев, которым запрещен въезд в Беларусь, «включено 1 миллион 142 тысячи информаций».

 
 
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С 1 июля иностранцы, планирующие приехать в Беларусь, могут онлайн узнать, разрешен ли им въезд в страну, сообщает сайт Госпогранкомитета.
 
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