Иностранцы могут проверить запрет на въезд в Беларусь online

Источник материала: Tut.by

С 1 июля иностранцы, планирующие приехать в Беларусь, могут онлайн узнать, разрешен ли им въезд в страну, сообщает сайт Госпогранкомитета .

Получить эту информацию иностранцу либо его представителю можно бесплатно на официальном сайте МВД.

Для этого в разделе «Услуги — Онлайн-сервисы» необходимо выбрать вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и заполнить все поля предлагаемой формы.





В результате запроса при условии совпадения всех реквизитов имени и фамилии на русском либо английском языке (латинская транслитерация) заявитель увидит электронное сообщение на странице сайта.

В прошлом году заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский говорил , что в список иностранцев, которым запрещен въезд в Беларусь, «включено 1 миллион 142 тысячи информаций».