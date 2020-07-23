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Иностранцы могут проверить запрет на въезд в Беларусь online
23.07.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 июля иностранцы, планирующие приехать в Беларусь, могут онлайн узнать, разрешен ли им въезд в страну, сообщает
Получить эту информацию иностранцу либо его представителю можно бесплатно на официальном сайте МВД.
Для этого в разделе «Услуги — Онлайн-сервисы» необходимо выбрать вкладку
В результате запроса при условии совпадения всех реквизитов имени и фамилии на русском либо английском языке (латинская транслитерация) заявитель увидит электронное сообщение на странице сайта.
В прошлом году заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский
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С 1 июля иностранцы, планирующие приехать в Беларусь, могут онлайн узнать, разрешен ли им въезд в страну, сообщает сайт Госпогранкомитета.
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