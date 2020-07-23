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Паспорта готовности к отопительному сезону должны быть получены до 30 сентября

23.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Регистрация паспортов готовности к работе в осенне-зимний период-2020/2021 должна завершиться до 30 сентября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Паспорта готовности к отопительному сезону должны быть получены до 30 сентября

«В целом по стране регистрации подлежат паспорта готовности 28 731 потребителя тепловой энергии, из них 8% уже зарегистрировано, и 10 579 ведомственных теплоисточников, из которых оформлено более 6%», — проинформировал генеральный директор Госэнергогазнадзора Александр Озерец.

Он напомнил, что с 20 мая 2020 года вступили в силу новые правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведению и завершению. В соответствии с ними изменен подход к срокам издания документа о назначении комиссии проверки готовности к работе в осенне-зимний период. «Правилами определено, что такой документ должен быть издан не позднее чем за 10 дней до начала работы комиссии», — уточнил Александр Озерец.

Изменения коснулись и регистрации паспортов готовности теплоисточников. Так, нужно оформлять паспорта теплоисточников с установленной мощностью 50 кВт и более (независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя), которые установлены для теплоснабжения объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования, а также теплоисточников мощностью более 100 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды. Данные изменения помогут снизить количество административных процедур в отношении субъектов малого бизнеса, подчеркнул Александр Озерец.

Изменения внесены и в структуру очередности включения отопления. «Как и ранее, предусматриваются три очереди, но при этом в состав первой включены гостиницы. Перечень объектов второй очереди дополнен театрами и общегородскими банями», — пояснил он.

Подробно ознакомиться с новыми правилами можно на сайте Госэнергогазнадзора.

Источник: БелТА

 
 
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Регистрация паспортов готовности к работе в осенне-зимний период-2020/2021 должна завершиться до 30 сентября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства
 
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