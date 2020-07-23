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Жара возвращается. Прогноз погоды на выходные

23.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси в выходные станет теплее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Жара возвращается. Прогноз погоды на выходные

«Прошедшая ночь выдалась самой холодной в нынешнем июле. В утренние часы термометры на большей части территории страны показывали 6-9 градусов выше нуля. Сегодня днем стараниями северо-западного ветра в Беларуси удержится прохладная погода. Не изменится ситуация и в ближайшие сутки», — отметили в Белгидромете.

В пятницу, 24 июля, обойдется без осадков. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем — 19-25 градусов тепла. Такой температурный фон на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

В предстоящие выходные прохладный воздух покинет территорию страны. В субботу, 25 июля, погода в Беларуси будет находиться под влиянием атмосферного фронта и теплых неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем — от плюс 20 по северу до 29 градусов тепла по югу. Температурный фон вернется в свою климатическую норму, а местами будет на 2-3 градуса превышать ее.

В воскресенье, 26 июля, погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. По юго-востоку Беларуси сохранится влияние фронтального раздела. Уменьшится облачность. Местами по стране, а по Гомельской и Могилевской областям — на большей части территории, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер прогнозируется восточный умеренный, при грозах порывистый. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля. Днем будет 20-27 градусов тепла, по югу — до плюс 29.

В понедельник, 27 июля, сохранится влияние теплых воздушных масс. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем местами, преимущественно по северо-западу Беларуси, пройдут короткие летние дожди с грозами. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет 25-31 градус тепла, а по северо-западу, где ожидаются плотные облака, будет прохладнее — плюс 19-24.

Во вторник, 28 июля, территория страны будет находиться под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. Увеличится и уплотнится облачность. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля. Днем будет 18-25 градусов тепла, по юго-востоку — до плюс 28.

По предварительным прогнозам синоптиков, в последних числах июля погода порадует теплом.

Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси в выходные станет теплее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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