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Прогноз погоды на 24 июля

24.07.2020 06:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. 24 июля (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. 24...
 
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