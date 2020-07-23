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Приложение "Голосую" разработали активисты БРСМ
23.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПриложение "Голосую" представили сегодня активисты БРСМ БГУИР во время открытого диалога молодежи "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" с председателем Центральной избирательной комиссии Лидией Ермошиной. Бесплатный сервис поможет быстро узнать адрес своего участка и все необходимые координаты. Приложение поможет также проложить маршрут до необходимой точки. В отдельной вкладке можно ознакомиться со свежими новостями политики и узнать больше о своем кандидате в разделе "Биография". Приложение доступно на платформах Android и IOS, а также в виде сайта.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мобильное приложение мы модернизировали. Во-первых, мы усовершенствовали базу поиска, более точными стали координаты, контакты домов, оно стало доступным не только для мобильных, но и для компьютеров. Фактически любой житель нашей страны, имея любое электронное устройство, может получить необходимую информацию".
После избирательной кампании сервис продолжит работу в новом формате - "Мой депутат".
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Приложение "Голосую" представили сегодня активисты БРСМ БГУИР во время открытого диалога молодежи "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" с председателем Центральной...
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