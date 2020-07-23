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Партизанский лагерь открыт в Центре экологического туризма "Станьково"

23.07.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Штабная землянка с радиостанцией и настоящая типография с подпольными листовками. Прогуляться по партизанскому лагерю, реконструированному по фотографиям времен Великой Отечественной войны, можно в Дзержинском районе. В Центре экологического туризма "Станьково" работает военно-исторический комплекс, где туристы исследуют быт белорусских партизан. В лагере можно зайти в любую землянку и узнать, как почти 8 десятилетий назад боролись с врагом в белорусских заболоченных лесах.

Александр Самков, директор Центра экологического туризма "Станьково": "То, что в книгах, - это одно, а как жили в партизанских лагерях, почуствовать это наяву - это другое. Когда мы проводим реконструкции, это очень откладывается в памяти ".

В партизанском лагере десять землянок, выполненных в натуральную величину и в строгого соответствии с документальными источниками Музея Великой Отечественной войны. В знаковые военные даты в лагере проводят исторические реконструкции партизанских боев.
 
 
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Штабная землянка с радиостанцией и настоящая типография с подпольными листовками. Прогуляться по партизанскому лагерю, реконструированному по фотографиям...
 
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