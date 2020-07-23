В Бресте задержали пару граффитистов за надписи, «дискредитирующие милиционеров и власть»

Источник материала: Tut.by

Пара граффитистов из Бреста подозревается в порче госимущества, сообщает МВД .





Задержаны 22-летний парень и его 16-летняя подруга. По версии милиции, они краской расписывали здания, тротуары, дороги и информационные стенды.

«Некоторые надписи оказались экстремистскими, поэтому парой заинтересовались оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Установлено, что молодые люди „творили“ в ночь с 14 на 15 июля в Бресте, осквернив циничными надписями и изображениями объекты на пересечении улиц Гоголя и Халтурина, вплоть до улицы Нефтяной. Тексты были направлены на дискредитацию милиционеров и представителей власти. Всего зафиксировано более десяти таких надписей и иллюстраций», — сообщает пресс-служба МВД.

При осмотре домов, в которых проживают брестчане, оперативники нашли анархическую литературу, а также одежду и баллончики с краской, используемые во время совершения правонарушения. Кроме того, у парня обнаружили марихуану. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Напомним, на встрече с журналистами 15 июля свою позицию по отношению к политическим граффитистам высказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук:

— Хорошо, что ты имеешь свою политическую позицию, но зачем портить остановки общественного транспорта и фасады домов?! У меня, честно сказать, сердце кровью обливается из-за этого момента. Плакат — нормально. Ходи с плакатом. Ну, в конце концов, закрепи, убеги. Зачем портить фасады и наши остановки?!