«Имел умысел на неповиновение». Как судили тех, кого задержали в очереди в Symbal.by

Источник материала: Tut.by

Покупатели магазина сувенирной продукции Symbal.by пришли сегодня в суд Советского района Минска с протоколами, написанными как под копирку. По версии милиции, они «имели умысел на неповиновение, вели себя нагло, вызывающе, агрессивно». И принимали участие в митинге, который не связан с избирательной кампанией, при этом кричали: «Стоп, таракан! Сыходзь!». Суд не стал рассматривать ни одно видео, которые просили приобщить к делу.



Очередь у магазина Symbal.by. Фото: Reuters

Сегодня с самого утра в суде Советского района Минска многолюдно, здесь одно за другим рассматривают административные дела тех, кто был задержан в очереди в Symbal.by . Что происходило вечером 23 июня, на суде рассказывают сотрудники ОМОНа и сами покупатели и это совершенно разные версии.

Как утверждают сотрудники милиции, люди «размахивали руками, хватались за форменное обмундирование, упирались ногами», а сотрудники ОМОНа их догоняли и объясняли, что они нарушают. Те, кто стоял в очереди в Symbal.by, рассказывают обратное: они молча находились на улице, переговаривались между собой только те, кто пришел вместе. Это был не митинг, обычная очередь в магазин, лозунгов никто не выкрикивал, а потом приехал автозак, и ОМОН стал молча всех задерживать.

«Это все выглядело, как бандитский захват»



Задержание Игоря Суринина. Фото: Reuters

Первым в зал суда заходит 34-летний индивидуальный предприниматель Игорь Суринин. О том, что сегодня назначено заседание по ч.1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), Игорь узнал в последний момент, повестка по ошибке пришла не ему, а его соседке.

— Какие штрафы обычно дают? Если присудят сутки, сразу заберут? — спрашивает Игорь Суринин у присутствующих. — На всякий случай взял зубную щетку.

В руках у молодого человека два протокола. В них те же формулировки, что будут позже звучать у других: «Имея умысел на неповиновение законному требованию сотрудника ОВД, (…) категорически отказался прекращать свои противоправные действия, начал упираться, хвататься за одежду, вел себя агрессивно, нагло, вызывающе». В другом протоколе указано: «Принял активное участие в группе лиц в митинге, не связанном с избирательной кампанией, выкрикивал лозунги «Стоп, таракан! Сыходзь!».

Игорь Суринин виновным себя не признает. Говорит, 23 июня вечером пришел в магазин Symbal.by.

— С какой целью? — спрашивает судья Мария Федорова.

— С целью посещения магазина, купить сувенир, — отвечает Суринин. — Я простоял в очереди минут 5−10, подъехал автозак с сотрудниками ОМОНа, выскочили и куда-то побежали, я остался спокойно стоять в очереди. Потом омоновец подбежал ко мне, естественно, не представился, схватил за одежду и закинул в автозак. Никто не объяснял, за что я задержан.

Свидетели, сотрудники ОМОНа Игорь Терпицкий и Роман Петрович, объяснения дают по Скайпу, их лица видит только судья и Суринин. По словам Терпицкого, дежурный Советского РУВД сообщил, что в районе проспекта Машерова драка и незаконный митинг.

— Нам передали приметы 9 человек, которые там находились, якобы самые активные. Мы их задерживали по приметам, — рассказывает милиционер Игорь Терпицкий. — Они выкрикивали антигосударственные лозунги «Стоп, таракан! Свабоду! Сыходзь!».

Правда потом выяснится в суде: сотрудники ОМОНа не слышали этих лозунгов, так им сказал дежурный Советского РУВД. Сегодня они не всегда вовремя могли выйти по Скайпу на связь: выступали по другим процессам. Свидетели, которых заявляли покупатели из очереди, тоже выступали на нескольких процессах. Сначала давали объяснения по делу того, с кем «познакомились в автозаке», потом уже судили их самих.

— Я видел, как подъехал автозак, «бусик», люди в гражданском бегали и хватали людей. Снял это на видео, — рассказывает в суде свидетель Александр Поплавский, на него, кстати, тоже составлен протокол. — Это все выглядело, как бандитский захват.

Игорь Суринин обращает внимание судьи: есть видео, которое подтверждает его слова.

— И что? — обращается к нему судья.

Ходатайство о приобщении к материалам дела видео судья Марина Федорова отклонила, потому что «запись не признана вещественным доказательством».

В итоге Игорь Суринин оштрафован на 4 базовые величины — 108 рублей.

«Приметы записаны в служебной книге»

Дальше зал освобождается и начинается новый процесс. Судья уже другой, Александр Волк, сотрудники ОМОНа все те же — Игорь Терпицкий и Роман Петрович. На этот раз ч.1 ст. 24.34 и ст. 23.4 КОАП вменяют безработному Рафику Кенгерли. На заседание парня пришло поддержать так много людей, что в зале не было свободных мест. Рафик не выпускает из рук большую фотографию своего задержания, в рюкзаке — флешка с видео событиями 23 июня, все это суд не учтет и точно так же отклонит ходатайство.



Рафик Кенгерли. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Кенгерли рассказывает все то же, что и Суринин: в митинге не участвовал, сопротивления не оказывал и причину задержания никто не объяснял. Когда милиционеры опознают по Скайпу Рафика, они просят снять его маску. Парень отмечает: он и во время задержания, и в РУВД все время был в маске. Без промедления сотрудники ОМОНа отвечают: это он, они его узнали.

Рафик Кенгерли задает свидетелям много вопросов: какие его приметы были указаны, как они смогли его определить со спины, если сами говорят, что Рафик убегал.

— Приметы записаны в служебной книге, сейчас не скажу, прошел месяц, — объясняет милиционер Роман Петрович. — Мы заметили вас, когда подъезжали, я находился в кабине, там хороший обзор.

Во время перерыва одна из присутствующих в качестве слушателя женщина задается вопросами:

— Вы не знаете, почему «Стоп, таракан!» — это антигосударственный лозунг? Пусть бы кто-нибудь объяснил. О чем вообще речь? Я тоже не люблю насекомых — и что?

Вопросы так и остались без ответов. По решению судьи Александра Волка минчанин Рафик Кенгерли оштрафован на 4 базовые величины — 108 рублей.

«Гражданин убегал, мы догнали и разъяснили»



Задержание Александра Кузнецова. Фото: Reuters

После небольшого перерыва в зал возвращается судья Марина Федорова, на связи по Скайпу снова милиционеры Игорь Терпицкий и Роман Петрович. На первой скамье — студент механико-математического факультета БГУ Александр Кузнецов. Тот самый парень, который во время пандемии с друзьями на 3D-принтерах запустил печать деталей СИЗ и ИВЛ для медиков .

Он рассказывает TUT.BY, что буквально накануне заседания сидел в подвале за работой и вырезал щитки. Ситуация с задержанием никак не повлияла на его желание помогать врачам. Александр хоть не признает вину, но понимает: его оштрафуют, вопрос только, какую сумму присудят.

На Кузнецове свитшот со словами Купалы: «Не загаснуць зоркі ў небе». Парень держится уверенно, его интересы представляет адвокат. Суд отклоняет видео Кузнецова, но приобщает газеты, в которых писали о его успехах и задержании, а также характеристики с места работы.

— Вечером шел с Немиги в «Песочницу» со своей девушкой, это было свидание. Узнав о закрытии магазина, решили зайти и посмотреть, что у них осталось. Сам я люблю белорусскую символику и считаю себя патриотом. Мы встали очередь, простояли менее 10 минут и меня задержали, — дает пояснения в суде Александр Кузнецов.

Парня задержали, когда он успел отбежать метров на 50 от магазина и остановился. В суде звучит вопрос, почему люди из очереди стали убегать.

— Мы испугались, сотрудники ОМОНа просто бежали на людей. В виду того, что происходит в стране, люди не хотели быть задержанными, — объясняет Мария, девушка Александра, которая выступает в качестве свидетеля.

Милиционер Терпицкий подтверждает: они действительно догоняли Александра.

— Гражданин убегал, мы догнали его и разъяснили, что нужно пройти в транспортное средство. Данный гражданин упирался, размахивал руками, — говорит сотрудник ОМОНа.

— Вы патрулировали общественный порядок на МАЗе (автозаке — Прим.TUT.BY)? — обращается к сотруднику милиции адвокат.

— Да, все правильно.

В своей речи защитник просила прекратить производство по делу Александра Кузнецова.

— Показания сотрудников ОМОНа противоречат показаниям людей, которые там находились. И показания сотрудников ОМОНа не могут быть признаны приоритетными в силу занимаемой ими должности. У нас существует презумпция добропорядочности, — обратилась к суду адвокат Ольга Демидчик.

Студент Александр Кузнецов, как и остальные, оштрафован на 108 рублей.