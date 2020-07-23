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Женщине стало плохо в автобусе, сейчас она в коме. Милиция устанавливает ее личность
23.07.2020 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске женщина ехала в автобусе, ей стало плохо — ее увезли в больницу в бессознательном состоянии. Милиция просит помочь установить личность женщины. Подробности
Утром 17 июля неизвестная ехала в автобусе № 99. Женщине стало плохо, ее госпитализировали в 1 ГКБ. Сейчас она находится в коме. В милиции просят помочь установить личность женщины.
Приметы: на вид 40−45 лет, рост около 165−170 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие.
Была одета в черные спортивные штаны, светлые кроссовки, серую байку. При себе имела две связки ключей, рюкзак, пачку сигарет «Минск», зажигалку.
Если вы знаете, кто это, просьба сообщить в Первомайское РУВД Минска по телефонам: 8 (025) 716-44-64, 8 (017) 280-02-02, 102.
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В Минске женщина ехала в автобусе, ей стало плохо, ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Милиция просит помочь выяснить, кто она.
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