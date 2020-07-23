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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Петришенко: Между образованием и производством должна быть тесная связь Между образованием и производством должна быть тесная связь, а подготовка кадров должна включать знания о работе с актуальным оборудованием. Об этом говорил...

Между образованием и производством должна быть тесная связь, а подготовка кадров должна включать знания о работе с актуальным оборудованием. Об этом говорил сегодня Игорь Петришенко во время визита в "Колледж современных технологий в машиностроении и австосервисе" Республиканского института профобразования. Вице-премьер ознакомился с новыми высокотехнологичными станками и учебными классами.В колледже обучают в рамках как профтехнического, так и среднего специального образования и организуют переподготовку после вузов в сфере машиностроительной отрасли, автосервиса и инженерно-педагогической деятельности. Для этих целей на базе учреждения работает ресурсный центр - один из ведущих в стране.