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В Слониме собака помогла найти застрявшего в трубе котенка
23.07.2020 19:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСобака спасла бездомного котенка, застрявшего в трубе в одном из дворов Слонима. На мяуканье быстрее всего отреагировала соседская Грета: она подала знак, что внутри трубы кто-то есть. Вытащить серого котенка-девочку самостоятельно не удалось - помогли спасатели: через несколько минут они уже разжимали гидравлическим инструментом конструкцию и освобождали бедняжку. Пушистой счастливице уже нашли новую семью.
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Собака спасла бездомного котенка, застрявшего в трубе в одном из дворов Слонима. На мяуканье быстрее всего отреагировала соседская Грета: она подала знак, что...
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