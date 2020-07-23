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В Слониме собака помогла найти застрявшего в трубе котенка

23.07.2020 19:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Собака спасла бездомного котенка, застрявшего в трубе в одном из дворов Слонима. На мяуканье быстрее всего отреагировала соседская Грета: она подала знак, что внутри трубы кто-то есть. Вытащить серого котенка-девочку самостоятельно не удалось - помогли спасатели: через несколько минут они уже разжимали гидравлическим инструментом конструкцию и освобождали бедняжку. Пушистой счастливице уже нашли новую семью.
 
 
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Собака спасла бездомного котенка, застрявшего в трубе в одном из дворов Слонима. На мяуканье быстрее всего отреагировала соседская Грета: она подала знак, что...
 
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