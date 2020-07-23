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"Фермерскі кірамаш" открылся в центре Минска
23.07.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗалог активного образа жизни, как у нашей молодежи, в том числе и здоровое питание. Кстати, белорусы все чаще его придерживаются, а потому выбирают качественные продукты.
В столичном гипермаркете "Евроопт" на улице Монтажников открылся настоящий "Фермерскі кірамаш". На прилавках - продукция хозяйств из экологически чистых районов страны. В том, что полезные продукты могут быть еще и выгодны для кошелька, убедилась Юлия Токарь.
Светлана Фукалова о пользе продуктов с приставкой эко- знает не понаслышке. Сама работает в крестьянском хозяйстве Михаила Шруба, которое сегодня занимает ведущие позиции на рынке страны.
Светлана Фукалова, менеджер по продажам крестьянского хозяйства М.Г.Шруба: "Выращиванием занимаются только профессионалы. У нас полный цикл. От производства кормов. Выращиваем овощную продукцию, молоко и мясо. У нас мясо чистое, проверенное, без гормонов роста. Мы очень хорошо кормим своих животных. То, что на витрине, это розовая телятина. Можно использовать в детском питании".
"Фермерскі кірамаш" на Монтажников - это прежде всего свежее мясо класса люкс из экологически чистых районов страны. Логойского, Воложинского, Копыльского, Кобринского. От фермерской свинины и телятины до диетической крольчатины и индейки. Также покупателям предлагают молочную продукцию, яйца, овощи и ягоды. Все натуральное, а значит - полезное.
Николай Аванесов, помощник главы фермерского хозяйства "ЭкоФол": "Кролики - это самое полезное мясо. От грудных детей, заканчивая стариками. То, что необходимо, в кролике все есть. Кто ест, тот не болеет. Иногда бывает, что спрос превышает предложение".
Еще одна популярная позиция - фермерский мед. Здесь его десятки разновидностей. Да не простой, а прямо из Беловежской пущи!
Андрей Рыжков, глава крестьянского фермерского хозяйства "Медовая семья": "Мы решили, что лучше разместить наши пасеки в природоохранных территориях. Беловежская пуща, Налибокская пуща. Мы удивились, какой мед вкусный! Без добавок. Без всего. Заповедный мед. У нас более 7 тысяч пчелиных семей. На самых чистых территориях".
Фермерская продукция представлена в 13 магазинах "Евроопт" по всей странеСегодня экологически чистую продукцию можно найти в 13 торговых объектах "Евроопт" по всей стране: в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте. И цены - ниже, чем на городских рынках. Например, фермерскую свиную грудинку можно купить за 7,5 рублей, а 2 килограмма фермерской пшеничной муки стоит меньше 3 рублей. Кстати, это мука жернового помола от фермерского хозяйства "Василек". Позиция эксклюзивная, произведенная специально для Евроопт.
Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт": "Мы с радостью поддерживаем этот мировой тренд и стараемся предоставить своим покупателям широчайший выбор товаров от лучших производителей. Безусловно, это и наш вклад в государственную поддержку белорусских фермеров, предпринимательской инициативы в глубинке. Мы открыты к сотрудничеству с фермерскими хозяйствами во всех регионах страны. Главное условие - чтобы продукция была качественной, натуральной и вкусной".
Такой тандем фермеров и крупнейшего ретейлера страны - выгоден для всех. И в первую очередь, для покупателей, которые при покупке фермерской продукции получают и все преимущества сети "Евроопт": гарантию качества, точные сроки годности, удобную парковку. Ну и доступные цены, конечно! Так что домашние колбаски и мед из Беловежской пущи можно выгодно купить на “Фермерскім кірамашы” в "Евроопт".
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Залог активного образа жизни, как у нашей молодежи, в том числе и здоровое питание. Кстати, белорусы все чаще его придерживаются, а потому выбирают качественные...
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