|
Активисты БРСМ презентовали приложение "Голосую!"
23.07.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтуденты БГУИР свое образование уже реализуют на практике. Приложение "Голосую!" презентовали сегодня активисты БРСМ во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". Бесплатный сервис поможет быстро узнать адрес своего участка, а также все необходимые координаты. Более того, "умное" приложение поможет проложить маршрут до необходимой точки. В отдельной вкладке можно ознакомиться с новостями политики, а также узнать немного больше о своем кандидате в разделе "Биография". Отметим, приложение доступно на платформах "Андроид" и IOS, а также в виде сайта.
Егор Голубев, разработчик приложения "Голосую!": "Во время выборов мы будем получать отзывы пользователей. Возможно, там будет не хватать каких-то адресов. Эти адреса будут в срочнейшем порядке обновляться, будет обновляться база, дополняться информация. Если что-то не так, будет исправляться местоположение".
Добавим, после избирательной кампании сервис продолжит работу в новом формате "Мой депутат".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенты БГУИР свое образование уже реализуют на практике. Приложение "Голосую!" презентовали сегодня активисты БРСМ во время открытого диалога "Беларусь: вчера,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)