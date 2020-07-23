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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три радуги одновременно появились из-под туч в Минске Свидетелями невероятных кадров стали сегодня журналисты "Панорамы". Три радуги одновременно появились из-под туч. И это действительно впечатляет, поскольку такое...

Свидетелями невероятных кадров стали сегодня журналисты "Панорамы". Три радуги одновременно появились из-под туч. И это действительно впечатляет, поскольку такое бывает крайне редко. Радужные цвета были настолько яркими, что казалось, можно дотянуться до необычного природного явления рукой. Пользователи нашего телеграм-канала делились фотографиями со всех уголков страны.