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Три радуги одновременно появились из-под туч в Минске
23.07.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвидетелями невероятных кадров стали сегодня журналисты "Панорамы". Три радуги одновременно появились из-под туч. И это действительно впечатляет, поскольку такое бывает крайне редко. Радужные цвета были настолько яркими, что казалось, можно дотянуться до необычного природного явления рукой. Пользователи нашего телеграм-канала делились фотографиями со всех уголков страны.
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Свидетелями невероятных кадров стали сегодня журналисты "Панорамы". Три радуги одновременно появились из-под туч. И это действительно впечатляет, поскольку такое...
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