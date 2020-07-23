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Почетные грамоты и благодарности получили работники здравоохранения в Витебске
23.07.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПандемия повлияла не только на экономику, она затронула абсолютно все сферы жизни. Но главное - встряхнула всю систему здравоохранения. Наши врачи достойно справились с этим испытанием и продолжают самоотверженно бороться за каждого человека. Сегодня всех, кто стал частью огромной команды, которая показала в непростое время слаженную работу, чествовали в Витебске. Среди тех, кто получил почетные грамоты и благодарности, также и сестры-хозяйки, водители скорых и специалисты центров реабилитации. О самой благородной профессии, в которой нет случайных людей, расскажет Марина Романовская.
Современное оборудование и квалифицированные специалистыНо гордятся в лаборатории Могилевской областной станции переливания крови не только современным оборудованием, но и своими специалистами. Алла Юрченко в медицине 37 лет. Для многих стала наставником. Среди достижений - и внедрение передовых методик по обследованию крови.
Алла Юрченко, завлабораторией Могилевской областной станции переливания крови: "Это очень важно, потому что пациент должен получать качественные компоненты крови и безопасные в вирусном и бактериальном отношении. От этого зависит жизнь пациента".
В Могилевской области более 2 тыс. доноровКрупная зональная станция переливания крови есть в Бобруйске, межрайонные отделения в Горках и Климовичах. Врачи работают в тандеме с донорами. И это - неоценимый вклад в развитие здравоохранения страны.
Тамара Бурак, главврач Могилевской областной станции переливания крови: "Без заготовленных компонентов крови в настоящее время невозможно проведение высокотехнологичных операций, а также лечение тяжелых больных. В том числе онкологических. Детей, женщин, беременных. И я всегда с гордостью говорю, что здесь работают настоящие профессионалы".
Работа отделения реанимацииВнимательная и требовательная к себе. Настоящий профессионал. Так отзываются коллеги о Наталье Свидовской - ее трудовой стаж 40 лет. 20 из которых работает медсестрой-анестезистом в реанимации 1-й Витебской городской больницы. В отделение поступают тяжелые пациенты, которые требуют особого ухода. И самая лучшая награда, говорит медсестра, видеть, как человек идет на поправку.
Наталья Свидовская, медсестра-анестезист Витебской городской клинической больницы № 1: "Надо быть настоящей сестрой милосердия, если ты работаешь в реанимации. Оказывать добросовестно помощь, вовремя все это надо делать. Скорость! Когда выздоравливает - смотришь в эти радостные глаза".
Дмитрий Корсак, завотделением Витебской городской клинической больницы № 1: "Работают у нас профессионалы в отделении. Впрочем, как и в других отделениях. Просто у нас есть своя специфика. В реанимации вся работа идет в команде, тут один человек ничего не сделает".
Реанимационное отделение оснастили новым оборудованиемВ этом году отделение реанимации оснастили новым оборудованием: мониторы, шприцевые насосы, дефибриллятор, аппарат ИВЛ. Сейчас больница работает в штатном режиме. Профиль - кардиология, неврология, терапия.
Витебский медуниверситет выпускает около 800 специалистов ежегодноБудущие хирурги, офтальмологи, инфекционисты учатся здесь. Студенты успевают заниматься и наукой. Разработки успешно внедряются в практику. Ежегодно Витебский медуниверситет выпускает около 800 специалистов. Половина остаются работать в больницах, поликлиниках, амбулаториях северного региона.
Награждение медиковИ сегодня по всей стране снова звучат слова благодарности тем, кто в это непростое время оказался на защите здоровья белорусов. Врачи, медсестры, водители скорых, специалисты реабилитационных центров. Почетные грамоты и благодарности только в Витебске получили более 70 человек.
Ольга Бурыкина, заместитель главврача Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов: "Все работало четко, слаженно. Не могу не сказать о взаимопомощи. Среди медицинских работников нашей области она была необыкновенная. Друг другу все помогали, в любое время дня и ночи".
Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома: "На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация достаточно спокойная. В Витебской области регистрируются единичные случаи пневмоний. И до 86 % упала заболеваемость с пика ее".
Награды для медперсонала Борисовской инфекционной больницыСлова благодарности сегодня звучали и в адрес медперсонала Борисовской инфекционной больницы. Поздравить лучших приехал министр здравоохранения Владимир Караник. В числе награжденных 4 медсестры. Татьяна Чалей - старшая медсестра-анестезист с гордостью говорит о пройденном пути.
Медики говорят, все это время чувствовали поддержку белорусов. Было важно каждое доброе слово, которое придавало уверенности и сил в борьбе за человеческие жизни.
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Пандемия повлияла не только на экономику, она затронула абсолютно все сферы жизни. Но главное - встряхнула всю систему здравоохранения. Наши врачи достойно...
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