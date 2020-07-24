В Витебске благоустраивают бульвар на улице Кирова. Чем удивят горожан?

Источник материала: Tut.by

В Витебске приступили к реконструкции центральной аллеи на улице Кирова. Какой она будет и когда закончится ремонт, выяснил телеканал «Витебск».





Работы на бульваре на улице Кирова планируют завершить к концу августа.

Зеленая зона посреди улицы Кирова появилась в конце 1960-х. С той поры ее облик не менялся. Через полстолетия решили сделать ремонт.

Первым делом убрали чугунное ограждение, которое отделяло сквер от проезжей части. Ее заменит зеленая ограда, сообщает телеканал «Витебск».

Здесь появятся новые фонари, малые архитектурные формы, скамейки, урны. Заменят тротуарную плитку.

Бюст советскому партийному деятелю Сергею Кирову останется на прежнем месте. В сквере поставят скульптуру — она посвящена влюбленным.

Сквер еще больше озеленят — посадят более 40 цветников.