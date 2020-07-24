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Увы, опять дожди. Погода в Витебске в выходные
24.07.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные дождей ожидается больше, а температура воздуха существенно не изменится,
В субботу ночью +12…14 °С, днем — +20…22 °С. Возможны дождь и гроза.
В воскресенье воздух прогреется до +24 °С. В прогнозе — дождь ночью и днем.
Хороших вам выходных, друзья!
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В выходные дождей ожидается больше, а температура воздуха существенно не изменится.
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