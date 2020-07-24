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Увы, опять дожди. Погода в Витебске в выходные

24.07.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные дождей ожидается больше, а температура воздуха существенно не изменится, сообщает pogoda.by.


Фото: Ольга Буракова

В субботу ночью +12…14 °С, днем — +20…22 °С. Возможны дождь и гроза.

В воскресенье воздух прогреется до +24 °С. В прогнозе — дождь ночью и днем.

Хороших вам выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В выходные дождей ожидается больше, а температура воздуха существенно не изменится.
 
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