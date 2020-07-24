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В субботу дождь, в воскресенье +30°С. Все о погоде в Бресте в выходные

24.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу будет облачно и ненастно, в воскресенье — жара.


В субботу будет небольшая облачность, возможны дожди. Вероятность осадков составляет 65%, сообщает AccuWeather. В первой половине дня воздух прогреется до +25°С. Днем будет на два градуса выше.

В воскресенье будет переменная облачность. Утром столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет жарко: +30°С. Осадки маловероятны.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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В эти выходные жара вернется в Брест, но не сразу.
 
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