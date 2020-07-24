|
В субботу дождь, в воскресенье +30°С. Все о погоде в Бресте в выходные
24.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу будет облачно и ненастно, в воскресенье — жара.
В субботу будет небольшая облачность, возможны дожди. Вероятность осадков составляет 65%, сообщает
В воскресенье будет переменная облачность. Утром столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет жарко: +30°С. Осадки маловероятны.
Хороших выходных, друзья!
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти выходные жара вернется в Брест, но не сразу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)