В субботу дождь, в воскресенье +30°С. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В субботу будет облачно и ненастно, в воскресенье — жара.





В субботу будет небольшая облачность, возможны дожди. Вероятность осадков составляет 65%, сообщает AccuWeather . В первой половине дня воздух прогреется до +25°С. Днем будет на два градуса выше.

В воскресенье будет переменная облачность. Утром столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет жарко: +30°С. Осадки маловероятны.

Хороших выходных, друзья!

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