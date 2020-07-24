ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жара и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные

24.07.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В выходные июль обещает вспомнить, что он лето, и дать жару. Прогнозируют до +26 °С. Правда, и дожди тоже возможны, но они будут недолгими. По предварительным данным pogoda.by, следующая неделя будет примерно такой же: теплой, с дождями.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 24 июля, будет все еще прохладно: максимум — +20 °С. Будет переменная облачность, днем возможен дождь.

В субботу обещают уже до +25 °С и солнечную погоду весь день. Лишь вечером возможен дождь.

Первая половина воскресенья, 26 июля, может быть дождливой. Но весь день будет теплым: +13…+26 °С.

В понедельник обещают +16…+24 °С, облачную с прояснениями погоду. Правда, днем возможна гроза, а вечером — дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вся следующая неделя обещает быть такой же: теплой, с дождями.
 
Новости дня
Новости общества
 
Лето продолжается. Погода в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика