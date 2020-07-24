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Жара и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные
24.07.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные июль обещает вспомнить, что он лето, и дать жару. Прогнозируют до +26 °С. Правда, и дожди тоже возможны, но они будут недолгими. По
Сегодня, 24 июля, будет все еще прохладно: максимум — +20 °С. Будет переменная облачность, днем возможен дождь.
В субботу обещают уже до +25 °С и солнечную погоду весь день. Лишь вечером возможен дождь.
Первая половина воскресенья, 26 июля, может быть дождливой. Но весь день будет теплым: +13…+26 °С.
В понедельник обещают +16…+24 °С, облачную с прояснениями погоду. Правда, днем возможна гроза, а вечером — дождь.
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Вся следующая неделя обещает быть такой же: теплой, с дождями.
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