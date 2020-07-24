Жара и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные июль обещает вспомнить, что он лето, и дать жару. Прогнозируют до +26 °С. Правда, и дожди тоже возможны, но они будут недолгими. По предварительным данным pogoda.by, следующая неделя будет примерно такой же: теплой, с дождями.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 24 июля, будет все еще прохладно: максимум — +20 °С. Будет переменная облачность, днем возможен дождь.

В субботу обещают уже до +25 °С и солнечную погоду весь день. Лишь вечером возможен дождь.

Первая половина воскресенья, 26 июля, может быть дождливой. Но весь день будет теплым: +13…+26 °С.

В понедельник обещают +16…+24 °С, облачную с прояснениями погоду. Правда, днем возможна гроза, а вечером — дождь.

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