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В раритетном здании в Пинске, где учился Рышард Капустинский, откроют гостиницу, кафе и боулинг
24.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В бывшем здании пинской школы, где учился известный журналист Рышард Капустинский, планируют открыть гостиницу, кафе и боулинг, пишет "Медиа-Полесье".
В отреставрированном здании находилась школа еще в польские времена. В 1939 году в первый класс учреждения пошел Рышард Капустинский — известный журналист и писатель. В книге «Империя» он поделился с читателем воспоминаниями о тех днях. Рассказал, что учить письмо начали с буквы «С», чтобы быстрее написать имя «Сталин». Во время занятий были слышны выстрелы по костелу святого Станислава на площади. Дети стали свидетелями того, как семьи стали выезжать в ссылку — в школе становилось меньше учителей.
В здании школы будет находиться гостиница. К строению теперь примыкают гаражи. Их тоже обновили. Там планируют открыть боулинг. Владельцы здания займутся благоустройством прилегающей территории.
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В отреставрированном здании находилась школа еще в польские времена.
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