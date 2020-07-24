В раритетном здании в Пинске, где учился Рышард Капустинский, откроют гостиницу, кафе и боулинг

Источник материала: Tut.by

В бывшем здании пинской школы, где учился известный журналист Рышард Капустинский, планируют открыть гостиницу, кафе и боулинг, пишет "Медиа-Полесье".





В отреставрированном здании находилась школа еще в польские времена. В 1939 году в первый класс учреждения пошел Рышард Капустинский — известный журналист и писатель. В книге «Империя» он поделился с читателем воспоминаниями о тех днях. Рассказал, что учить письмо начали с буквы «С», чтобы быстрее написать имя «Сталин». Во время занятий были слышны выстрелы по костелу святого Станислава на площади. Дети стали свидетелями того, как семьи стали выезжать в ссылку — в школе становилось меньше учителей.

В здании школы будет находиться гостиница. К строению теперь примыкают гаражи. Их тоже обновили. Там планируют открыть боулинг. Владельцы здания займутся благоустройством прилегающей территории.

Рышард Капустинский родился в Пинске в 1932 году. Окончил Варшавский университет. Работал в польской газете «Знамя молодежи». В 1962 году стал зарубежным корреспондентом Польского Агентства Печати. Бывал в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. С конца 1970-х публиковался в парижском журнале «Культура». В 1981 стал непубликуемым в Польше, печатался за рубежом. Репортажи и очерки Капустинского переведены на многие языки мира. Трижды его книги стали книгами года в Польше. Рышард Капустинский лауреат многих премий. Не раз выдвигался на Нобелевскую премию.

