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Лето продолжается. Погода в Гомеле в выходные
24.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За окном — лето. Может и не такое знойное, как хотелось бы, зато вполне комфортное. И предстоящие выходные ожидаются без особых климатических потрясений,
В субботу до +26°C, ясно и безветренно.
В воскресенье уже +28°C, но на протяжении дня возможны дожди и грозы.
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За окном - лето. Может и не такое знойное, как хотелось бы, зато вполне комфортное. И предстоящие выходные ожидаются без особых климатических потрясений.
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