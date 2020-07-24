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Лето продолжается. Погода в Гомеле в выходные

24.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За окном — лето. Может и не такое знойное, как хотелось бы, зато вполне комфортное. И предстоящие выходные ожидаются без особых климатических потрясений, обещает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу до +26°C, ясно и безветренно.

В воскресенье уже +28°C, но на протяжении дня возможны дожди и грозы.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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За окном - лето. Может и не такое знойное, как хотелось бы, зато вполне комфортное. И предстоящие выходные ожидаются без особых климатических потрясений.
 
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