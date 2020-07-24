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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продолжается подготовка к Армейским международным играм - 2020 В эти дни на учебных полигонах Доманово продолжается подготовка наших команд к конкурсам Армейских международных игр - 2020. Препятствия на трассе максимально...

В эти дни на учебных полигонах Доманово продолжается подготовка наших команд к конкурсам Армейских международных игр - 2020. Препятствия на трассе максимально приближены к тем, на которых предстоит выступать нашим экипажам и расчетам. Подготовка ведется на высоком уровне с начала учебного года и на всех этапах слаживания. Это позволит белорусским военнослужащим бороться за самые высокие места. Напомним, VI Армейские международные игры запланированы с 23 августа по 5 сентября. Будет проведен 31 международный конкурс, в том числе на территории Беларуси.