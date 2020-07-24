Какие новшества в нотариате ожидают граждан уже с января

Источник материала: Полымя

Планируя купить или продать, подарить или завещать квартиру, машину или деньги, человек ищет квалифицированного юриста. Однако если в большинстве городов нотариальные конторы рядом, то в сельской местности с этим сложнее. Так вот, уже с нового года нотариальные услуги станут более доступными и удобными для населения, а нотариусы дойдут до самой дальней глубинки. Об основных новшествах принятого недавно Закона «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности» нам рассказала председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.





О нотариальном акте

Одна из новелл — закрепление в законе понятий «нотариальный акт» и «нотариальный документ». Это важно. К примеру, выдали человеку свидетельство о праве на наследство, и содержащиеся в нем сведения о наследниках и наследственном имуществе являются истинными, пока по каким-то причинам само свидетельство суд не признает недействительным.

О юридической помощи в сельской местности

Значимые перемены ждут жителей населенных пунктов, в которых нет нотариальных контор, а их функцию по совершению некоторых нотариальных действий выполняют сель­исполкомы.

Помогают, например, с завещаниями, доверенностями, удостоверяют согласие на распоряжение имуществом. Однако сегодня необходимо, чтобы юридическую помощь населению оказывали квалифицированные юристы. Нотариусы готовы взять на себя такие полномочия.

Внесенные изменения очень важны для реализации прав и законных интересов граждан, поскольку завещания, доверенности и согласия, компетенцией на удостоверение которых будут наделены только нотариусы, влекут серьезные юридические последствия. Нотариус установит личность и проверит дееспособность человека, выяснит его волю на совершение нотариального действия, поможет составить проект документа, разъяснит правовые последствия. Очень важным является и то, что все нотариальные действия, совершенные нотариусами, вносятся в единую электронную систему учета. Нотариус при открытии наследственного дела может проверить, удостоверялось ли в Беларуси завещание от имени наследодателя.

Куда обращаться сельскому жителю? Заявку на прием к нотариусу можно будет как оставить через сайт Белорусской нотариальной палаты или местного исполкома, так и воспользоваться телефонной связью. Помощь получат все, кому она необходима, в любом населенном пункте страны.

Отмечу, что доверенности на получение пенсий и пособий, которые могут срочно понадобиться, по-прежнему можно будет удостоверить у должностного лица сельисполкома.

Проверка онлайн

Пока на сайте БНП каждый желающий может проверить представленную ему доверенность на наличие факта ее отмены. Однако уже с нового года появится возможность проверить удостоверенную нотариально в Беларуси доверенность и на подлинность. Это позволит избежать негативных последствий.

О фиксации приемов

При совершении нотариального действия нотариусы могут вести видеозапись, сохраняя при этом профессиональную тайну. Министерством юстиции будет определен порядок такой записи и предшествующая ей процедура (к примеру, по получению согласия от всех участников на ведение записи). Видеоматериалы позволят дополнительно подтвердить волеизъявление и дееспособность участников нотариального акта в случае судебного спора.

Вот говорят: все имеют право на ошибку. Нотариус такого права не имеет. И это понятно, ведь люди доверяют ему свое имущество. Но даже при высокой ответственности и профессионализме нотариуса, случается, по его вине происходят ошибки, которые приводят к ущербу имуществу или имущественным правам. Специалист, действующий от имени государства, несет имущественную ответственность за свою профессиональную деятельность, которая обеспечивается двухуровневой страховой защитой. Именно поэтому отдельные нормы принятого закона касаются правового регулирования вопросов гражданской ответственности нотариуса за причиненный по его вине вред, а также страхования такой ответственности. Впервые в стране закрепляются ее основания и пределы.

За прошедшие шесть лет в Беларуси случаи обращения в страховые организации за такими выплатами единичны. Однако даже немногочисленные инциденты плюс опыт других стран стали поводом для БНП обратить внимание на проблему. Кстати, в России, где почти 7 тысяч нотариусов, в год происходит несколько десятков случаев страховых выплат, в Литве (300 нотариусов) за пятилетие фиксируется 1—2 инцидента. То есть в основном нотариат работает качественно и добросовестно.

Что еще уникально, с трех до десяти лет увеличены сроки исковой давности для требований, которые могут быть предъявлены при наступлении страхового случая. Это серьезное достижение, ведь споры по тем же сделкам с недвижимостью могут возникнуть и через 5 и более лет. Так вот, нотариус отвечает всем своим имуществом, страховка поможет компенсировать издержки клиентов при нарушении специалистом правил совершения нотариального действия, неправомерном отказе от его совершения, разглашении нотариальной тайны и утрате нотариальных документов. Они, кстати, являются частью национального архивного фонда, большинство из них имеет постоянные сроки хранения.

Дарение можно отменить

Закон дополнили новыми видами нотариальных действий. Среди них удостоверение отмены дарения, удостоверение заявлений участников общества с ограниченной ответственностью (общества с дополнительной ответственностью) о выходе из него, выдача распоряжений о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управлением им, а также расходов на похороны наследодателя, свидетельствование электронной копии документа на бумажном носителе и др. Следует отметить, что с нового года виды нотариальных действий могут быть определены только на уровне законодательного акта.

Об отчуждении недвижимости

Для удобства граждан и юрлиц с нового года за удостоверением договоров отчуждения недвижимого имущества и выдачей свидетельств о праве собственности супруга в отношении недвижимости можно будет обратиться к любому нотариусу. Ранее такие нотариальные действия совершались только по месту нахождения недвижимости. Исключение составят свидетельства о праве собственности, выдаваемые по месту открытия наследства в случае смерти супруга.

Также урегулированы вопросы направления, вручения нотариусом корреспонденции, последствий отказа от ее получения адресатом. Определены случаи, когда адресат считается надлежащим образом извещенным, получившим корреспонденцию.