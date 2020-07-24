Солнце и немного дождей. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

Выходные в Гродно будут теплыми. В субботу будет дождливо, а в воскресенье — солнечно, обещает pogoda.by.



Фото: @aleksei_a11, instagram.com

В субботу днем будет +23…25°C. Днем — переменная облачность, возможен дождь, утром и вечером — без осадков.

В воскресенье преимущественно будет ясно, только утром — небольшая облачность. Ночью — туман. Температура воздуха — +24…26°C.

Хороших выходных!

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