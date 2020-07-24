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Солнце и немного дождей. Погода в Гродно в выходные
24.07.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выходные в Гродно будут теплыми. В субботу будет дождливо, а в воскресенье — солнечно,
В субботу днем будет +23…25°C. Днем — переменная облачность, возможен дождь, утром и вечером — без осадков.
В воскресенье преимущественно будет ясно, только утром — небольшая облачность. Ночью — туман. Температура воздуха — +24…26°C.
Хороших выходных!
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Выходные в Гродно будут теплыми. В субботу будет дождливо, а в воскресенье - солнечно.
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