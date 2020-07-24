Незнакомка продала лидчанину постельное белье по завышенной цене, но пришлось возвращать деньги

Источник материала: Tut.by

79-летнему жителю Лидского района женщина продала постельное белье. При этом, как позже выяснилось, цена за два комплекта была завышена в четыре раза. Цене 400 рублей удивилась родственница пенсионера и обратилась в милицию. Была назначена товароведческая экспертиза, которую провели специалисты Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, сообщает ведомство.



Фото: sudexpert.gov.by

Сначала мужчина не хотел покупать постельное белье, но продавец пообещала хорошую скиду — в итоге лидчанин приобрел постельные комплекты, отдав продавцу 400 белорусских рублей.

Пенсионер показал покупку родственнице. Рассмотрев постельное белье, та засомневалась, что оно стоит потраченных на него денег. Лидчане решили обратиться в милицию, которая назначила товароведческую экспертизу, которую провели специалисты Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Эксперты установили, что в составе материала есть примесь синтетики. Также они определили первоначальную стоимость каждого из наборов постельного белья. Цена одного из них составила чуть более 64 белорусских рублей, другого — почти 32 белорусских рубля.

По данному факту милицией проводилась проверка. Сотрудники уголовного розыска установили личность женщины, которая продала пенсионеру постельное белье по завышенной цене. Гражданка вернула мужчине деньги.