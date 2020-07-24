ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Незнакомка продала лидчанину постельное белье по завышенной цене, но пришлось возвращать деньги

24.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

79-летнему жителю Лидского района женщина продала постельное белье. При этом, как позже выяснилось, цена за два комплекта была завышена в четыре раза. Цене 400 рублей удивилась родственница пенсионера и обратилась в милицию. Была назначена товароведческая экспертиза, которую провели специалисты Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, сообщает ведомство.


Фото: sudexpert.gov.by

Сначала мужчина не хотел покупать постельное белье, но продавец пообещала хорошую скиду — в итоге лидчанин приобрел постельные комплекты, отдав продавцу 400 белорусских рублей.

Пенсионер показал покупку родственнице. Рассмотрев постельное белье, та засомневалась, что оно стоит потраченных на него денег. Лидчане решили обратиться в милицию, которая назначила товароведческую экспертизу, которую провели специалисты Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Эксперты установили, что в составе материала есть примесь синтетики. Также они определили первоначальную стоимость каждого из наборов постельного белья. Цена одного из них составила чуть более 64 белорусских рублей, другого — почти 32 белорусских рубля.

По данному факту милицией проводилась проверка. Сотрудники уголовного розыска установили личность женщины, которая продала пенсионеру постельное белье по завышенной цене. Гражданка вернула мужчине деньги.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
79-летнему жителю Лидского района женщина продала постельное белье. При этом, как позже выяснилось, цена за комплекты была завышена в четыре раза. Цене в 400 рублей...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вернется ли летняя погода? Прогноз на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика