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Незнакомка продала лидчанину постельное белье по завышенной цене, но пришлось возвращать деньги
24.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
79-летнему жителю Лидского района женщина продала постельное белье. При этом, как позже выяснилось, цена за два комплекта была завышена в четыре раза. Цене 400 рублей удивилась родственница пенсионера и обратилась в милицию. Была назначена товароведческая экспертиза, которую провели специалисты Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз,
Сначала мужчина не хотел покупать постельное белье, но продавец пообещала хорошую скиду — в итоге лидчанин приобрел постельные комплекты, отдав продавцу 400 белорусских рублей.
Пенсионер показал покупку родственнице. Рассмотрев постельное белье, та засомневалась, что оно стоит потраченных на него денег. Лидчане решили обратиться в милицию, которая назначила товароведческую экспертизу, которую провели специалисты Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.
Эксперты установили, что в составе материала есть примесь синтетики. Также они определили первоначальную стоимость каждого из наборов постельного белья. Цена одного из них составила чуть более 64 белорусских рублей, другого — почти 32 белорусских рубля.
По данному факту милицией проводилась проверка. Сотрудники уголовного розыска установили личность женщины, которая продала пенсионеру постельное белье по завышенной цене. Гражданка вернула мужчине деньги.
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79-летнему жителю Лидского района женщина продала постельное белье. При этом, как позже выяснилось, цена за комплекты была завышена в четыре раза. Цене в 400 рублей...
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