Осудили парней, которые вместо «айфона» за тысячу долларов продали мужчине коробку с манкой

Источник материала: Tut.by

Суд Лепельского района вынес приговор молодым мужчинам, которые вместо айфона стоимостью тысяча долларов продали жителю Минска коробку с манкой, сообщает Верховный суд.





История произошла 1 апреля в Лепеле. Минчанин сообщил в милицию, что двое неизвестных парней под видом продажи мобильного телефона в Лепеле выманили у него 2300 рублей.

Мужчина хотел купить iPhone 11 Pro Max. Дал объявление в интернет. Его прочитали два парня из столицы. Они предложили мужчине дорогой гаджет по цене ниже рыночной. Узнав, что покупатель — минчанин, предложили приехать за телефоном в Лепель.

Сам мужчина приехать в Лепель не мог, но договорился об этом с другом из Новополоцка. Тот приехал в райцентр, встретился с продавцами, убедился в целостности упаковки, наличии на ней фирменных наклеек. Затем отдал двум парням 2300 рублей, полученных от приятеля. И отправил покупку с водителем маршрутки в Минск.

Однако когда его товарищ вскрыл упаковку, то увидел там не айфон, а пакет с манкой.

На суде 24-летний и 25-летний обвиняемые полностью признали вину. Они возместили ущерб потерпевшему.

За мошенничество, совершенное группой лиц, парни получили по 1,5 года лишения свободы. Однако наказание не наступит, если в течение года они не совершат новое преступление и за полгода выплатят государству компенсацию в 100 базовых величин (2700 рублей). Кроме того, им назначено 120 часов общественно-полезных работ.

«Айфон» конфисковали.