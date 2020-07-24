«Минчанку вызвали в суд из-за поездки на велосипеде в центре Минска. Ее не останавливали и не задерживали

Источник материала: Tut.by

24 июля суд Центрального района Минска рассмотрел дело в отношении 20-летней Полины Чернявской. Вечером 8 июля она каталась на велосипеде в центре города, а спустя десять дней получила протокол об административном правонарушении. Как выяснилось в суде, она попала на видео, съемку которого вели правоохранители. «Это было массовое движение людей, которое не санкционировано в Мингорисполкоме», — заявил один из свидетелей из числа сотрудников ОМОН. Суд признал Полину виновной в нарушении порядка проведении массовых мероприятий и оштрафовал ее на 25 базовых величин.



Иллюстративный снимок, фото сделано 14 июля 2020. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Полина Чернявская — студентка Института современных знаний имени Широкова, в этом году она окончила третий курс.

Согласно протоколу, который составлен сотрудником Центрального РУВД Минска, вечером 8 июля в период с 21.55 по 22.05 она находилась на Октябрьской площади и нарушила закон «О массовых мероприятиях».

Это выразилось в том, что девушка «приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии-демонстрации в организованном массовом движении группы граждан в составе колонны велосипедистов, при этом некоторые участники были одеты в маски с надписями „Я мы 97%“ и „Стоп, таракан“, то есть с использованием иных средств, без соответствующего разрешения Мингорисполкома с целью публичного выражения своих общественно-политических настроений».

Рассматривала дело судья Густыр.

В начале процесса Полина Чернявская заявила несколько ходатайств. Она попросила суд исключить из ее дела фотографии, на которых она запечатлена в районе парка Челюскинцев и площади Якуба Коласа. По мнению девушки, эти снимки не имеют отношения к тому, что ей вменяется. Также она обратила внимание суда, что лица на фотографиях с площади Октябрьской сильно размыты и непонятно, как было установлено, что на них — именно Полина Чернявская. Кроме этого, в качестве вещественного доказательства были приложены скриншоты «из некого телеграм-чата».

— Непонятно, какое отношение они имеют ко мне и моему делу.

Судья Густыр эти ходатайства отклонила, «поскольку суд рассмотрит все материалы, которые имеются, и даст им оценку на предмет того, относятся они к рассматриваемому делу или не относятся».

Следом Полина пояснила, что вечером 8 июля она действительно каталась с друзьями по проспекту Независимости. На Октябрьской площади, говорит девушка, людей было «столько же, как и в любой другой день». О том, что там проводилось какое-либо несанкционированное массовое мероприятие, она не знала.

— Мы просто созвонились с друзьями, договорились и поехали.

По словам Полины, велосипедистов в масках с надписями она не видела, хлопающих людей — тоже. Сама на этот вопрос девушка отвечать отказалась.

По словам Полины, сотрудников милиции, которые бы предупреждали о том, что собрание людей на площади не санкционировано, она не наблюдала.

Также Полина Чернявская подала жалобу, поскольку при составлении протокола она не присутствовала и свою подпись в нем не ставила.

— Я была лишена права знать, в чем меня обвиняют, защищать себя и предъявлять какие-либо доказательства. Моя подпись отсутствует в протоколе, в нем нет записи, по какой причине я не давала какие-либо пояснения, мне не были разъяснены мои права и обязанности, вместо моей подписи об их разъяснении сделана запись «направлено почтой».

Позже судья отклонила эту жалобу.



Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Свидетелями по административному делу выступили сотрудники ОМОНа, которые, как они утверждали, в тот вечер несли службу по охране общественного порядка в Центральном районе Минска. Объяснения они давали по видеосвязи.

Свидетель Евгений Никитенко работает водителем ОМОНа ГУВД Мигорисполкома. В тот вечер вместе с командиром отделения он находился на Октябрьской площади и, по его словам, «наблюдал группу велосипедистов, примерно 70−80 человек».

— Во что были одеты данные велосипедисты? — уточнила судья.

— У некоторых из них были белые майки с надписями «Я мы 97%», «Стоп, таракан».

— Вы наблюдали среди указанных лиц Чернявскую?

— Да, наблюдал.

— Какие действия она осуществляла в этой колонне? — спросила судья.

Только после этого свидетель попросил направить веб-камеру на Полину Чернявскую, чтобы увидеть ее.

Судья повторила вопрос. Свидетель пояснил, что она «останавливалась на светофорах, хлопала».

По словам Евгения Никитенко, на площади работала «группа разъяснения» из числа сотрудников милиции, и она предупреждала присутствующих об ответственности.

На уточняющий вопрос Полины Чернявской, как свидетель узнал, что именно она находилась на площади, ведь ее никто не задерживал и не выяснял личность, он ответил:

— Я подтвердил, что вы находились там, по видеозаписи. А сотрудники Центрального РУВД выявили ваше имя и фамилию.

Среди вещественных доказательств этой видеозаписи не оказалось.



Иллюстративный снимок. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Вторым свидетелем выступил командир отделения ОМОНа Юрий Степанов. Он подтвердил, что также был в тот вечер на Октябрьской площади, нес службу по охране общественного порядка. Он сообщил суду, что «наблюдал организованную группу велосипедистов, <…> они выкрикивали различные лозунги».

— Где конкретно на Октябрьской площади вы находились? — спросила Полина.

— Возле ступенек.

— Во что вы были одеты?

— Я был в гражданской форме одежды.

— Сколько людей было в майках?

— Я с уверенностью не могу сказать, но человека два-три видел.

— Какие лозунги, по вашему мнению, кричали люди?

— «Жыве Беларусь», «Стоп, таракан», «Я мы 97 процентов».

— Есть ли записи, на которых это слышно?

— Сотрудниками Центрального РОВД было записано данное мероприятие.

— И видео может быть предоставлено?

— На этот вопрос не могу ответить.

— Но это имеет прямое отношение к делу…

На это Юрий Степанов лишь порекомендовал обратиться в Центральное РУВД.

— Как участники выражали общественно-политические идеи? — продолжила задавать вопросы Полина Чернявская.

— Это было массовое движение людей, которое не было санкционировано в Мингорисполкоме.

Изучая другие материалы дела и вещественные доказательства, судья Густыр озвучила, что в 2017-м году Полину Чернявскую также привлекали к ответственности по статье 23.34 КоАП. Также она зачитала текст из телеграм-чата «Велопробег 2020», скриншот которого приобщили к делу. В нем давались рекомендации, как передвигаться по городу, чтобы не мешать окружающим, и звучал совет спешиваться на переходах, чтобы не создавать аварийные ситуации.

После 15-минутного перерыва суд вынес постановление: признать Полину Чернявскую виновной в совершении правонарушения по части 1 статьи 23.34 КоАП и назначить штраф в размере 25 базовых величин, или 675 белорусских рублей.