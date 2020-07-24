|
«Минсктранс» возобновляет ежедневные рейсы в Вильнюс, Каунас и Варшаву
24.07.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Минсктранс» с 31 июля возобновляет ежедневные рейсы в Вильнюс, Каунас и Варшаву. Об этом
С 31 июля «Минсктранс» возобновляет ежедневные рейсы по таким международным маршрутам:
Пустят в эти страны пока не всех. В основном старт рейсов касается людей, которые работают в Польше или Литве, тех, кто едет туда в командировку, а также иностранцы, которые постоянно живут в этих странах. Подробно с условиями въезда в Литву можно ознакомиться
«Минсктранс» отмечает, что не несет ответственности за документы пассажира, связанные COVID-19. А еще напоминает, что путешественники должны быть в масках, а при посадке в автобус и на границе им измерят температуру тела. Например, при пересечении границы с Польшей температура не должна быть выше 38 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажиры должны быть в масках, при посадке в автобус в Минске, а потом и на границах им измеряют температуру тела.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)