«Минсктранс» возобновляет ежедневные рейсы в Вильнюс, Каунас и Варшаву

Источник материала: Tut.by

«Минсктранс» с 31 июля возобновляет ежедневные рейсы в Вильнюс, Каунас и Варшаву. Об этом сообщает сайт предприятия.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С 31 июля «Минсктранс» возобновляет ежедневные рейсы по таким международным маршрутам:

«Минск-Вильнюс» через Ошмяны — отправление из Минска в 9.30 (с 31 августа), из Вильнюса — в 16.00 (с 31 августа);

«Минск-Каунас» через Ошмяны, Вильнюс, Вевис — отправление из Минска в 7.30 (с 31 августа), из Каунаса в 16.00 (с 31 августа).

«Минск-Варшава» через Барановичи и Брест — отправление из Минска в 19.00 (с 31 июля), из Варшавы в 12.00 (с 1 августа);

«Минск-Варшава» через Барановичи, Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток (без заезда в аэропорт «Модлин») — отправление из Минска в 8.00 (с 31 июля), из Варшавы в 19.30 (с 1 августа).

Пустят в эти страны пока не всех. В основном старт рейсов касается людей, которые работают в Польше или Литве, тех, кто едет туда в командировку, а также иностранцы, которые постоянно живут в этих странах. Подробно с условиями въезда в Литву можно ознакомиться здесь , в Польшу — здесь .

«Минсктранс» отмечает, что не несет ответственности за документы пассажира, связанные COVID-19. А еще напоминает, что путешественники должны быть в масках, а при посадке в автобус и на границе им измерят температуру тела. Например, при пересечении границы с Польшей температура не должна быть выше 38 градусов.