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«Белавиа» разъяснила, как пассажирам отмененных из-за пандемии рейсов бесплатно обменять билеты
24.07.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В «Белавиа» решили поддержать пассажиров, которые уже купили или еще купят билеты на рейсы их авиакомпании, но из-за пандемии их самолеты окажутся отменены. До 30 марта 2021-го те, у кого на руках будут квитки на период до 31 декабря 2021 года, смогут изменить дату вылета или маршрут полета в рамках одной зоны программы «Белавиа Лидер» без дополнительных сборов,
Зоны программы «Белавиа Лидер» можно посмотреть
Важный момент. Изменить дату полета без дополнительных сборов в случаях отмены рейса пассажиры могут лишь один раз. Кроме того, у пассажира есть возможность однократно изменить маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы «Белавиа Лидер». Список направлений и уровни премиальных зон можно найти
Изменения в авиабилеты могут быть внесены по 30 марта 2021-го включительно.
В случае отказа от перевозки ввиду официального запрета на въезд/выезд необходимо до вылета рейса проинформировать агента по месту покупки билета или службу поддержки авиакомпании о необходимости аннулирования мест на рейсе. В этом случае пассажир также сможет изменить дату вылета либо маршрут с применением изложенных правил.
Изменить дату вылета можно в офисах продаж или онлайн. Тем, кто будет делать это через интернет необходимо:
Инструкция по возврату
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В «Белавиа» решили поддержать пассажиров, которые уже купили или еще купят билеты на рейсы их авиакомпании, но из-за пандемии их самолеты окажутся отменены. До 30...
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