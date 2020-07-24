«Белавиа» разъяснила, как пассажирам отмененных из-за пандемии рейсов бесплатно обменять билеты

Источник материала: Tut.by

В «Белавиа» решили поддержать пассажиров, которые уже купили или еще купят билеты на рейсы их авиакомпании, но из-за пандемии их самолеты окажутся отменены. До 30 марта 2021-го те, у кого на руках будут квитки на период до 31 декабря 2021 года, смогут изменить дату вылета или маршрут полета в рамках одной зоны программы «Белавиа Лидер» без дополнительных сборов, сообщает сайт авиакомпании.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зоны программы «Белавиа Лидер» можно посмотреть здесь . В одной зоне, например, находятся Варшава, Вильнюс, Калининград, Киев, Львов, Москва, Паланга, Санкт-Петербург. Суть поддержки такова. Предположим, пассажир купил билет из Минска до Паланги, но из-за пандемии Литва для белорусов закрыта, и рейс данного пассажира отменен. Тогда он может обменять свой билет на другой. Причем, не только в Палангу на другой день, но и в любой из городов одной зоны. Возможную разницу в цене квитков человеку оплачивать не придется.

Важный момент. Изменить дату полета без дополнительных сборов в случаях отмены рейса пассажиры могут лишь один раз. Кроме того, у пассажира есть возможность однократно изменить маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы «Белавиа Лидер». Список направлений и уровни премиальных зон можно найти здесь . Отметим, изменение направления путешествия возможно только в случаях отмены рейса, если изменение маршрута соответствует правилам выбранного тарифа .

Изменения в авиабилеты могут быть внесены по 30 марта 2021-го включительно.

В случае отказа от перевозки ввиду официального запрета на въезд/выезд необходимо до вылета рейса проинформировать агента по месту покупки билета или службу поддержки авиакомпании о необходимости аннулирования мест на рейсе. В этом случае пассажир также сможет изменить дату вылета либо маршрут с применением изложенных правил.

Изменить дату вылета можно в офисах продаж или онлайн. Тем, кто будет делать это через интернет необходимо:

заполнить «Заявку на изменение билетов с оплатой через интернет».

отправить заявку на e-mail:support@belavia.by или на факс +375 (17) 321−24−62.

Инструкция по возврату здесь .